Voici où précommander Nintendo Switch Sports

Le Nintendo Direct du 9 février a présenté plusieurs nouveautés à venir sur la Nintendo Switch. Parmi celles-ci, on retrouve Nintendo Switch Sports, dont la sortie est prévue le 29 avril et il est désormais possible de précommander le jeu.

Voici donc où précommander la version physique de Nintendo Switch Sports à 64,99$, comprenant la sangle de jambe, pour vous assurer de mettre la main sur un exemplaire à sa sortie:

Si vous préférez encourager vos boutiques locales, voici quelques adresses que vous pouvez contacter:

La version numérique est aussi disponible en précommande via le Nintendo eShop pour 49,99 $.

