2C2B Coworking : une PME résiliente

Partager







En raison de la pandémie, la culture du cotravail, ou « coworking », s’est implantée dans bon nombre de bureaux. Ce contexte, qui a permis de propulser l’entreprise 2C2B Coworking, a paradoxalement contrecarré son lancement lors des premiers mois de la crise sanitaire. Portrait d’une PME qui n’a pas froid aux yeux.

Inconnue du grand public il y a à peine deux ans, une nouvelle venue dans l’industrie des espaces de travail partagés prend ce secteur à bras le corps. 2C2B Coworking révolutionne la culture du travail telle que nous la connaissons, en proposant des environnements de travail clés en main, des contrats flexibles, des appareils à la fine pointe de la technologie, et ce, à des prix très avantageux.

Ses deux espaces de bureaux situés stratégiquement à Boisbriand, sur la Rive-Nord, permettent aux gens de la région de bénéficier de la culture d’entreprise et de lieux ergonomiques, à proximité de leur domicile. « Nous avons également tout l’équipement nécessaire pour faire des réunions hybrides, le visionnement de vidéos et l’enregistrement de baladodiffusion, ainsi que des caméras, des projecteurs, des écouteurs, etc. », précise Olga Belkin, stratège en communication de 2C2B Coworking. Quand on utilise nos espaces de travail, il ne s’agit pas uniquement de pieds carrés et de meubles ergonomiques, mais aussi d’une expérience globale 2.0. »

Si la crise sanitaire a permis à 2C2B Coworking d’accélérer sa croissance, les premiers mois du confinement ont tout de même ébranlé la jeune PME. L’entreprise, qui a ouvert ses portes en 2019, était sur une belle ascension avant que ne survienne la pandémie : « Lorsque les règles de confinement sont entrées en vigueur, nous nous sommes retrouvés à 10 % de taux d’occupation, explique Cassy Baillargeon, cofondatrice de 2C2B Coworking. J’ai paniqué au début, mais mon associé, Guillaume Beaudin, m’a redonné confiance. Nous avons décidé d’y aller un jour à la fois. »

Pour faire face à la pandémie, l’entreprise a d’abord diminué ses coûts d’opération. Les deux associés se sont ensuite accordé un moment de réflexion afin de se repositionner et d’affiner leur offre sur le marché. En parallèle, Cassy Baillargeon, une ergothérapeute de formation, a publié du contenu en ligne et des capsules d’information sur les façons d’améliorer l’ergonomie d’un bureau à la maison. « L’important était de ne pas se faire oublier », ajoute-t-elle.

Un projet d'expansion dans la mire

Lorsque les règles de confinement ont commencé à s’assouplir au printemps 2020, Cassy Baillargeon et Guillaume Beaudin ont saisi l’occasion pour foncer. « Tout l’été, nous avons instigué une méga promotion afin d’attirer les gens dans nos espaces », affirme la femme d’affaires. L’initiative a eu un succès au-delà de leurs espérances : au mois d’août, l’entreprise comptait non seulement un taux d’occupation de 100 %, mais aussi une liste d’attente.

Cette circonstance avantageuse a motivé le duo de jeunes entrepreneurs à prendre de l’expansion. D’ici au printemps 2022, un troisième espace ouvrira ses portes à Mascouche. Grâce à son partenariat avec Vidéotron Affaires, l’entreprise possède les moyens de ses ambitions. « L’un des éléments les plus importants pour les membres qui louent nos espaces, c’est la connectivité. Il nous faut donc le réseau le plus performant possible. Notre objectif est d’avoir Vidéotron Affaires comme partenaire pour tous nos futurs espaces. »

Les différents services proposés par Vidéotron Affaires permettront aux entrepreneurs d’offrir à leurs membres une expérience utilisateur futuriste, où la technologie jouera un rôle déterminant. « À notre emplacement de Mascouche, tout sera 100 % automatisé, annonce Cassy Baillargeon. Puisque nous proposons des plages de location flexibles (à la journée, à l’heure, etc.), il faut que nos membres soient autonomes en ce qui concerne leur réservation, indique-t-elle. Nous avons consacré beaucoup d’efforts à notre plateforme de réservation en ligne afin qu’ils n’aient pas besoin d’assistance. »

Comptant 265 postes de travail répartis sur quatre étages, le site de Mascouche sera le plus grand espace de cotravail à l'extérieur de Montréal. La première pelletée de terre a eu lieu le 8 décembre, en compagnie du maire de Mascouche, Guillaume Tremblay.