Accusé à tort, Mamadi Fara Camara recevra 347 000$ de la Ville de Montréal

Partager







Mamadi Fara Camara, un Montréalais arrêté et accusé à tort d’avoir désarmé et tiré sur un policier en 2021, a finalement conclu une entente de règlement avec la Ville de Montréal, mettant ainsi fin au processus judiciaire.

«M. Camara et ses proches sont satisfaits puisque cette entente leur permet de clore la démarche judiciaire liée aux évènements profondément bouleversants qu’ils ont traversés en janvier 2021», est-il possible de lire dans un communiqué transmis mercredi par Me Virginie Dufresne-Lemire de Arsenault Dufresne Wee Avocats.

Il recevra un montant de 347 000 $, selon ce que TVA Nouvelles a appris.

• À lire aussi: Où sont les points chauds? Cette carte interactive recense les interpellations policières à Montréal

Rappelons que le Montréalais poursuivait depuis juillet dernier la Ville et le Procureur général du Québec concernant les fautes commises par les agents du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

M. Camara avait été arrêté le 28 janvier 2021 et accusé à tort de voies de fait graves sur un policier, d’avoir désarmé un agent de la paix, ainsi que de tentative de meurtre et d’avoir déchargé une arme à feu. Ce n’est que plusieurs jours plus tard que la mise en accusation avait été reconsidérée.