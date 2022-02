Charlotte Cardin, Coeur de Pirate, Hubert Lenoir: QUB musique donne 11 fois plus aux artistes d'ici

Partager







Un abonnement à la plateforme de musique en continu QUB musique donne une participation 11 fois plus importante aux artistes québécois que les autres plateformes de ce type présentent au Canada.

Contrairement à ses compétiteurs qui remettent 0,56 $ pour chaque abonnement mensuel, QUB musique remet 6,38 $ aux artistes d’ici par utilisateur, a révélé mercredi la plateforme dans un communiqué.

Cette importante redevance s’explique surtout grâce au taux d’écoute des artistes québécois, considérablement plus important sur QUB musique, qui pèserait pour beaucoup dans la balance.

Selon les résultats dévoilés, les interprètes québécois obtiennent un taux d’écoute de 76%, comparativement à 8% sur les autres plateformes présentent sur le marché canadien, comme Spotify ou Apple Music.

Dans les deux cas, la remise aux artistes est équivalente à 70 % et les redevances sont calculées au pro rata, où la totalité des écoutes est envoyée dans le «pool» total des abonnés, puis redistribuée aux ayants droit.

Mettre de l’avant les artistes d’ici

Pour arriver à un taux d’écoute nettement supérieur, QUB musique mise sur ses associations musicales et ses listes de lecture (près de 3600), faites à la main, pour mettre de l’avant les artistes québécois et les faire découvrir, a expliqué Marc-André Laporte, directeur principal de QUB musique, en entrevue avec l’Agence QMI.

«[Au Québec], on écoute de la musique internationale, mais on écoute aussi de la musique québécoise, contrairement aux autres provinces. Pour nous, c’est logique de "mixer" une Dominique Fils-Aimé à une Nina Simone. Et en faisant ça, les gens qui étaient peut-être moins exposés à la musique québécoise, mais qui tripe sur le jazz ou le soul, finissent par retrouver leur classique et découvrir de la musique québécoise dans leurs cordes parce qu’elle est dans un contexte cohérent», a précisé le directeur principal.

De cette façon, QUB musique, qui opère à titre de plateforme canadienne francophone, n’entre pas complètement en compétition avec les plateformes anglophones, où les interprètes québécois sont peu représentés, a souligné M. Laporte.

«On n’a pas la même mission et les mêmes objectifs non plus que les autres types de plateformes parce que notre marché est différent», a-t-il poursuivi.

«Quand on a lancé QUB musique il y a moins de deux ans, on a fait un peu le pari que les Québécois étaient prêts à faire leur part pour que les acteurs du milieu de la musique soient un peu mieux rémunérés», a fait valoir Marc-André Laporte.

QUB musique se présente comme une alternative aux plateformes étrangères, promouvant les artistes locaux tout en offrant un catalogue de 75 millions de chansons.

Palmarès des albums les plus écoutés en 2021 sur QUB musique

Au cours de la dernière année, 13 des 15 albums les plus écoutés sur la plateforme QUB musique étaient le fruit d’artistes québécois.

1- Phoenix – Charlotte Cardin

2- Les nuits de Repentigny – Les Cowboys Fringants

3- Perséides – Cœur de Pirate

4- Star Académie 2021 – Star Académie

5- Nos retrouvailles – Star Académie

6- My Lullaby – Jonathan Roy

7- Comme au premier rendez-vous – Mario Pelchat

8- Toute beauté n’est pas perdue – Vincent Vallières

9- SOUR – Olivia Rodrigo

10- Incarnat – Ariane Moffatt

11- PICTURA DE IPSE: Musique directe – Hubert Lenoir

12 -Impossible à aimer – Cœur de Pirate

13- 30 – Adele

14- Le ciel est au plancher – Louis-Jean Cormier

15- Three Little Words – Dominique Fils-Aimé