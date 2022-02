Elden Ring: les critiques en extase devant le dernier jeu de FromSoftware

Partager







De toute évidence, FromSoftware semble avoir frappé un réel coup de circuit avec son nouveau jeu au monde ouvert, Elden Ring.

Le titre, conçu en collaboration notamment avec George R.R. Martin, récolte depuis mercredi matin des critiques excessivement positives, toutes plateformes confondues, plusieurs qualifiant le RPG d’action de chef-d’œuvre en lui octroyant une note parfaite.

Bon nombre de publications encensent son immense monde aussi détaillé que complexe, de même que son gameplay raffiné, mais exigeant, dans la lignée des titres précédents de FromSoftware.

En ce sens, au moment d’écrire ces lignes, Elden Ring présentait sur l’agrégateur de critiques Metacritic des notes moyennes de 97 sur PS5 et de 95 sur PC. C’est tout dire!

Pour vous donner une meilleure idée des éloges qu’amasse Elden Ring, voici un aperçu de ce que les différents médias spécialisés du Web en ont pensé:

«Elden Ring n'est pas Dark Souls 4 ou juste "Big Souls", mais il en est vraiment proche et représente l'évolution dont la série avait besoin et réussit à être tout ce que nous voulions qu’il soit.»

Eurogamer – Mention «essentiel»

«Un design visuel somptueux, du lore sombre et détaillé et un monde ouvert à la fois vaste et complexe sont des raisons suffisantes pour s'aventurer dans le Lands Between. Ajoutez à cela le gameplay impitoyable et inoubliable de FromSoftware et ça devient quelque chose de vraiment spécial.»

GameSpot – 10 /10 (critique en progression)

«Elden Ring reprend les fragments de ce qui l’a précédé et les forge en quelque chose qui restera dans l'histoire comme l'un des plus grands [jeux] de tous les temps: un triomphe dans sa conception et sa créativité et un jeu au monde ouvert qui se distingue autant par ce qu'il ne fait pas que par ce qu’il fait.»

«Elden Ring est à la fois un raffinement et une évolution de la formule Dark Souls, présentant un immense monde aussi hostile qu'invitant. Malgré les excès occasionnels, souffrir n'a jamais été aussi plaisant que ça.»

«Elden Ring est une itération massive de ce que FromSoftware a commencé avec la série Souls, apportant ses combats continuellement exigeants dans un monde ouvert incroyable qui nous donne la liberté de choisir notre propre voie.»

«Elden Ring est une expérience complète, mystérieuse, où la curiosité est inlassablement renouvelée par le sentiment de découvrir quelque chose pour la première fois. Le tout avec une direction artistique somptueuse, qui donne envie de se perdre, d’explorer.»

«Un RPG d’action au monde ouvert de FromSoftware qui atteint de nouveaux sommets, mais qui passe trop de temps dans le familier.»

Polygon – Mention «recommandé»

«Il y a de grandes surprises ici pour les fans de longue date des jeux Souls; FromSoftware sait clairement ce que nous attendons de ses châteaux, de ses rencontres avec des boss, des embuscades aléatoires qui sortent de nulle part, et [le studio] joue avec ces attentes.»

«Elden Ring n'est pas un jeu auquel vous jouez une heure chaque soir. C'est un jeu qui vous absorbe. Pour moi, c’est en train de devenir un style de vie, quelque chose à quoi je pense encore quand je dépose la manette.»

«Elden Ring réussit presque tous les objectifs qu'il s'est fixés. C'est l'aboutissement d'années de raffinement de la formule de FromSoftware. Mécaniquement et thématiquement, c'est un jeu qui fait un statement: que vous pouvez vous opposer aux tendances de l'industrie même si vous suivez ses modes.»

«Elden Ring est un jeu fantastique qui peut toujours offrir la sensation inégalée de vaincre un boss difficile après une bataille de plusieurs heures. Ceux qui sont membres de l'Église des Soulslike trouveront un jeu qui correspond essentiellement à tout ce qu'ils ont toujours voulu.»

Elden Ring paraîtra ce vendredi 25 février sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S et PC.

