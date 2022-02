Excellence black : pourquoi le Gala Dynastie est pertinent au Québec

Partager







BILLET - Le Gala Dynastie est devenu un incontournable pour la communauté noire d’ici. Cet événement d’envergure, qui clôture en beauté le Mois de l’histoire des Noirs, se donne la mission de reconnaître l’excellence black du Québec.

Je fais partie du jury de l’édition 2022 du Gala et j’ai également animé le dévoilement des finalistes.

Un homme blanc m’a demandé sur les réseaux sociaux: «Votre gala ne creuse-t-il pas le fossé entre les Blancs et les Noirs? La communauté noire ne revendique-t-elle pas justement la diversité?»

Et j’ai trouvé pertinent de répondre à cette question.

Je fais partie de ceux qui dénoncent le manque de diversité dans tous les domaines de la société. En attendant le VÉRITABLE changement, il existe le Gala Dynastie, qui récompense des personnalités de ma communauté, car partout ailleurs, on ne les voit que peu ou pas du tout.

Parmi les galas au Québec, il y a les Prix Gémeaux, le Gala de l’ADISQ, le Gala ARTIS, le Gala Les Olivier, Le Gala Québec Cinéma... et force de constater que ces galas sont encore blancs, blancs, blancs.

Okay d’accord, il y a des Adib Alkhalidey, Rachid Badouri ou encore Eddy King aux Olivier. Des Mélissa Bédard ou Frédéric Pierre aux Gémeaux, ou encore Corneille, Dominique Fils-Aimé et des artistes hip-hop à l’ADISQ, qui sauvent les pauvres statistiques sur la diversité... Mais ouf, je peux les compter sur mes doigts (ou peut-être mes orteils)!

La visibilité essentielle

Au Québec, je crois que Loud et FouKi sont plus connus du grand public que KNLO, Imposs ou Zach Zoya.

Y’a juste au Québec que les rappeurs blancs qui chantent de la musique noire sont plus connus que les Noirs qui la chantent. C’est fou, non?

Pourquoi ça? Parce qu’on accorde davantage aux Blancs une visibilité dans nos télés, nos radios, nos films, nos commandites, nos publicités, nos magazines...

Où sont donc les KNLO ou Zach Zoya dans les émissions de grande écoute? Tout comme Loud passe à Sucré Salé et FouKi à Occupation Double, je rêve du jour où on fera briller ces artistes de la diversité sur les grands plateaux de télévision.

C’est pourquoi la mission du Gala Dynastie est de donner à ces artistes noirs une reconnaissance qui leur permet d’exister. Le téléphone de leur agent ne sonne peut-être pas pour une émission de grande écoute, mais il sonne pour le Gala Dynastie. Ce sont sous les projecteurs de la scène du gala que des athlètes inspirants comme Chris Boucher (qui joue quand même dans la NBA) et des activistes importants comme Anastasia Marcelin reçoivent finalement une visibilité qui est essentielle.

Reconnaître le talent de chez nous

D’ailleurs, le Gala récompense les artistes qui sont the next big thing, mais qui restent pour une raison que j’ignore dans l’ombre des médias du Québec.

Par exemple, en 2017, le DJ et producteur Kaytranada remportait le prix de l’artiste musical s’étant illustré à l’international. Assise dans l’auditoire, je me souviens d’un Kaytranada émotif qui avait remercié le gala et qui se disait ému d’être reconnu par ses pairs.

Quatre ans plus tard, l’homme d’origine haïtienne âgé de 29 ans de Montréal a remporté deux prix Grammy.

Photo AFP

Kaytranada avait d’ailleurs vivement critiqué les médias québécois sur Twitter en gazouillant qu’il ne s’attendait pas à avoir quelconque soutien des médias montréalais.

Il en est de même pour Manuel Mathieu, nominé en 2019, dans la catégorie «Artiste s’étant illustré à l’international».

Il est ensuite devenu le premier artiste d’art visuel noir dont les œuvres ont été acquises par le Musée des beaux-arts de Montréal, en 2020.

Dans les médias québécois, disons qu’on ne s’est pas bousculé non plus pour en parler.

Guys, c’est big. Je pourrais continuer durant quatre pages, mais ces deux exemples concrets illustrent parfaitement le caractère avant-gardiste du Gala Dynastie, qui reconnaît le talent avant le grand public.

Tous peuvent y assister

FYI, le Gala Dynastie n’est pas anti-Blancs. Au contraire. Je vous invite même à vous procurer un billet et à venir le 5 mars prochain au Théâtre Maisonneuve. C’est une soirée pour comprendre, découvrir et apprendre sur la culture et l’histoire noire du Québec.

Je vous promets beaucoup de couleurs, de joie, de recueillement, de glam, d’émotions et de plaisir.

Si vous vous sentez timides comme des amis à moi qui m’ont déjà dit maladroitement : «Ce n’est pas weird d’être le seul Blanc? Es-tu sûre que je ne serai pas out of place?»

Je vais simplement répondre ceci : « T’inquiète, je suis souvent la seule Noire à mon travail, à nos souper de filles, à plusieurs galas que j’ai couvert et la seule chose que je me dis c’est que d’être présente, c’est de faire avancer la cause de la diversité en la rendant simplement normale. »

