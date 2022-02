Spider-Man: on connaît enfin la date de sortie en DVD, Blu-Ray et numérique de No Way Home

Partager







Sony a enfin dévoilé la date de sortie de Spider-Man: No Way Home en DVD, Blu-Ray et en numérique, et il faudra encore patienter un peu.

Le film en format physique sortira le 12 avril 2022. Il est toutefois déjà possible de précommander sa copie de Spider-Man: No Way Home en Blu-ray et autres formats physiques.

Sony a annoncé qu’une sortie en format numérique sera disponible à l’achat sur plusieurs plateformes le 22 mars, comme Apple TV, Amazon Video et Google Play. Pour le moment, précommander le film en format numérique au Canada n’est possible que sur Apple TV.

Aucune information n’a été partagée sur la disponibilité du film sur les plateformes de streaming, cependant. Au début du mois, Deadline avait révélé que No Way Home pourrait paraître sur Starz « au cours des six prochains mois. »

Pour précommander son exemplaire physique de Spider-Man: No Way Home:

Une compilation, comprenant Spider-Man: Homecoming, Spider-Man: Far From Home et Spider-Man: No Way Home est aussi disponible en plusieurs formats.

