Star Académie: Olivier s'ouvre sur ses problèmes de consommation

Olivier Bergeron a touché le Québec en fondant en larmes lors de la quotidienne de Star Académie diffusée mardi soir alors qu’il s’est confié à propos de ses problèmes de consommation.

Le jeune homme de 20 ans originaire du Nouveau-Brunswick a beau avoir un extérieur de bad boy avec ses tatouages et sa voix rauque, il cache une grande sensibilité.

En évaluation cette semaine, Olivier a craqué après l’annonce qu’il serait en danger pour la première fois, aux côtés de Mathieu et Édouard.

Par la suite, Olivier a rendu visite à Lara Fabian, directrice de l’Académie, dans son bureau.

Là, il s’est ouvert de façon bouleversante. Lorsque Lara lui a demandé comment il allait, Olivier a répondu ceci:

«Ce qui me fait peur, c’est de retourner dans vie...»

Tentant de retenir ses larmes, il a confié qu’il avait peur de ne pas pouvoir vivre de la musique et qu’il avait peur de devoir retourner à un travail qu’il n’aime pas.

«J’aimerais me lever le matin et me dire “ah ça me tente”, mais par chez nous, je fais ma job et... j’avais juste hâte à la fin de semaine pour me détruire la vie avec la boisson.»

Devant le regard attristé de Lara, Olivier renchérit qu'ici, à l’Académie, il n’a «pas besoin de boire pour être bien».

Alors que Lara lui a demandé comment elle pouvait l’aider pour qu’il puisse enfin avoir la vie qu’il désire, Olivier a avoué qu’il ne savait pas s'il méritait de pouvoir vivre de la musique.

Sur Facebook, plusieurs ont mentionné dans les commentaires souhaiter à Olivier d’aller mieux et de prendre confiance en lui.

Ne manquez pas la performance d’Olivier lors du variété ce dimanche à 19h à TVA, ou en rattrapage sur TVA+.

