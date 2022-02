Tu peux encourager tes artistes québécois favoris et voici comment

Partager







Les plateformes de streaming (ou d'écoute en continu) sont devenues la principale source où l'on consomme de la musique, mais, on le sait, ce n'est pas ce qui est le plus payant pour les artistes.

Toutefois, en écoutant nos artistes favoris avec l'application QUB musique, on fait la même chose que d'habitude: écouter la même chanson en boucle ou se créer une playlist selon nos humeurs.

Ce qui est cool avec QUB musique c’est que la musique québécoise est mise vedette! Comme ça, et bien on écoute plus de chansons d’ici et on redonne donc plus à nos artistes et chanteurs favoris. Les abonnés de QUB musique sont plus nombreux à écouter les créations de chez nous que ceux abonnées ailleurs.

Pour une image plus claire, c'est 6,38 $ par abonnement qui est remis aux artistes, contrairement à 0,56 $ sur d'autres plateformes d'écoute en continu. La différence s'explique surtout par le fait que les artistes québécois sont davantage mis en évidence sur QUB musique. 76 % d'écoute, plutôt que 8 %, pour être plus précis.

Dans les deux cas, la remise aux artistes est équivalente à 70 % et les redevances sont calculées au pro rata, où la totalité des écoutes est envoyée dans le «pool» total des abonnés, puis redistribuée aux ayants droit. Chaque artiste écouté est pris en considération.

On est bien loin de l'époque où on mettait toute la musique québécoise dans le même panier. Rap, pop, punk, glam rock...On en a pour tous les goûts. Alors que ce soit pour les hymnes «Douchebag» de Claudia Bouvette ou «IDC» de Lili-Ann de Francesco dans la même playlist que Eminem, Olivia Rodriguo et Fouki, vous pouvez écouter de la musique et mieux aider vos artisans préférés.

