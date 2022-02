Breath of the Wild 2: voici ce qu’on veut voir dans le prochain Legend of Zelda

Partager







La suite de Legend of Zelda: Breath of the Wild se fait bien silencieuse depuis l’E3 2021, en juin passé. Nintendo avait alors présenté une nouvelle bande-annonce, mais depuis, c’est le silence radio.

Cela dit, il y a quelques semaines, Nintendo affirmait dans son plus récent rapport financier trimestriel vouloir toujours viser une sortie en 2022 pour le deuxième volet de la saga sur Switch. On peut donc garder espoir d’y jouer cette année... et continuer de rêver à ce qu’on aimerait voir dans le titre tant attendu.

Après un jeu de la qualité de Breath of the Wild, qu’est-ce que Nintendo pourrait ajouter ou modifier dans sa suite pour que celle-ci soit encore meilleure?

À défaut de jouer aux gérants d’estrade et essayer de prédire de quoi aura l’air Breath of the Wild 2, l’équipe de Pèse sur start s’est plutôt demandé ce qu’elle aimerait voir dans cette nouvelle aventure.

Parmi nos souhaits, il y a du nouveau, du vieux... et de l’inattendu!

Christine

Plus de mini-donjons!

J’adore cet aspect de Breath of the Wild: seule avec toi-même et un casse-tête à résoudre. Ça donne l’occasion de se perdre pendant des heures, de s’éloigner un peu de la quête principale et des combats lorsque la tension monte.

Tingle

Le costume n’était pas assez. On a besoin du retour de ce personnage si dérangeant, mais tellement attachant! Son charisme, son look, son swag: ça me manque!

De l’exploration à la Wind Waker en bateau-volant

Si certains se plaignaient des longues balades en bateau dans Wind Waker, j’étais de ces personnes qui pouvaient voguer pendant des heures au rythme de la musique! Faire quelque chose de semblable en version aérienne avec un bateau-volant, ce serait génial. Des heures et des heures d’exploration!

Kazzie

Plus de recettes!

Je sais, la bouffe n'est pas nécessairement la partie la plus palpitante de Breath of the Wild, mais j'aimerais bien découvrir plein de nouvelles recettes amusantes au lieu de cuisiner les mêmes plats du premier jeu. Des recettes plus élaborées, s'il vous plaît!

Zelda jouable

On sait déjà que Zelda sera à nos côtés dans la suite de Breath of the Wild, mais il serait super pertinent de pouvoir l'incarner. Pas besoin d'avoir un mode coop non plus, on veut plutôt qu'une partie de l'histoire soit racontée avec Zelda comme héroïne!

Des temples

J'ai rien contre les créatures divines de Breath of the Wild, mais j'aimerais bien retrouver les bons vieux temples dans cette suite. Les défis des créatures divines étaient trop courts, et leurs boss étaient trop semblables. Cette fois-ci, je veux pouvoir traverser un long temple rempli de secrets avec un boss difficile à vaincre à la fin.

Raphaël

Des quêtes secondaires plus étoffées

Les missions connexes de Breath of the Wild ont certainement un charme particulier, avec ses drôles de personnages qui vous demandent de les aider ou de faire une commission pour eux. Toutefois, certaines d’entre elles auraient peut-être gagné à être encore plus fournies. Les grandes aventures, ce n’est plus juste pour les quêtes principales!

La possibilité de réparer ses armes

Je suis possiblement l’une des huit personnes dans le monde qui a apprécié... ou du moins n’a pas été dérangé par le fait que les armes de Link finissent (presque) toutes invariablement par se briser dans Breath of the Wild. Cela dit, je ne serais pas contre l’idée de couper la poire en deux et que l’on permette désormais de réparer ses armes favorites en échange de quelques ressources.

Des mécaniques qui sortent de l’ordinaire, à la Majora’s Mask

Bon, je l’admets, j’aime les jeux étranges! Et à une certaine époque, celle de Majora’s Mask plus précisément, The Legend of Zelda était reconnu pour ses mécaniques uniques et novatrices. Pas que Breath of the Wild n’a pas été révolutionnaire lui aussi, bien au contraire, mais Nintendo pourrait pousser encore plus loin avec cette suite et briser une fois de plus les conventions. Ne jouez pas de prudence... soyez audacieux! Et au pire, Breath of the Wild 2 deviendra un jeu culte dans une quinzaine d’années...

