Dave Grohl révèle qu'il est presque sourd

Dave Grohl a parlé franchement de son problème d’audition.

Le leader des Foo Fighters a fait une apparition dans le Howard Stern Show mardi pour promouvoir Studio 666, le film d’épouvante-horreur du groupe de rock.

Mais à mi-chemin de l'interview, la conversation s'est orientée vers la façon dont l'audition du musicien avait été endommagée en raison de sa participation à des concerts de rock depuis la fin des années 1980.

«Mes oreilles sont toujours accordées à certaines fréquences», a expliqué le musicien, notant qu'il peut entendre parfaitement dans le studio d'enregistrement, mais qu'il trouve les contextes sociaux plus difficiles.

«Si vous étiez assis à côté de moi ici même à un dîner, je ne comprendrais pas un traitre mot que vous me diriez pendant tout ce putain de temps», a-t-il ajouté.

«Le pire dans cette pandémie, a-t-il expliqué, c'est les masques. Je lis sur les lèvres depuis 20 ans. Alors, quand quelqu'un vient me voir et (parle), je lui dis: "Je suis un musicien de rock. Je suis sourd, putain. Je ne peux rien entendre à ce que vous dites".»

Dave Grohl a poursuivi en racontant qu'il a été diagnostiqué avec des acouphènes et des dommages auditifs, et que c’est pire pour son oreille gauche que la droite.

S'il peut porter des bouchons d'oreille sur scène, il précise, catégorique, qu’ils ne seraient qu'une gêne pour lui.

«Je veux être capable d'entendre le public en face de moi, et je veux être capable de me retourner et d'entendre Taylor (Hawkins, batteur) juste là. J'ai le même type de moniteur depuis 31 ans. Il est dans ma tête. Donc, même si je n'utilise pas d’oreillettes, le son sur scène est pour moi sacrément parfait», a poursuivi le musicien de 53 ans.

«J'ai des petits trous d'oreille et quand je mets ces trucs, ils ressortent tout simplement. Je ne veux pas ressembler à une mante religieuse avec ces trucs sur ma tête. Je veux juste y aller et me donner à fond», a-t-il expliqué.

La sortie de Studio 666 est prévue le 25 février aux États-Unis.

