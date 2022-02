Les jeunes veulent que les banques cessent de financer les énergies fossiles

Partager







Plus de la moitié (60%) des Canadiens de 18 à 34 ans estiment que les banques doivent cesser leur financement aux énergies fossiles, selon un sondage dévoilé aujourd’hui par Greenpeace Canada qui souligne que les jeunes sont le public cible des banques.

D'après le sondage, mené en novembre par la firme Angus Reid pour le compte de Greenpeace Canada, 33% d’entre eux jugent que les banques doivent cesser leur financement aux énergies fossiles d'ici 2030 alors que 27% croient qu’elles doivent cesser immédiatement.

La majorité des répondants de 18 à 34 ans (52%) n’ont pas confiance que leur banque prend en considération la crise climatique lorsqu’elle investit leur argent. Près du trois quart (74%) aimeraient que le gouvernement exige des institutions financières qu’elles alignent leur financement avec les efforts pour lutter contre les changements climatiques.

Ce sondage est dévoilé en parallèle d’une analyse des investissements philanthropiques et commanditaires des cinq plus grandes banques canadiennes (CIBC, BMO, Banque Scotia, Banque TD et RBC) menée par Greenpeace. L'analyse de l'organisation environnementale souligne que les jeunes sont une des cibles clé des initiatives de commandite et de marketing des banques.

«Le seul moyen viable pour les banques de conserver une réputation positive auprès de leur future clientèle, de plus en plus sceptique et climatoconcernée, est de retirer progressivement leur soutien aux combustibles fossiles», conclu Greenpeace dans son communiqué de presse.

Entre 2016 et 2021, les cinq grandes banques canadiennes ont accordé plus de 600 milliards de dollars à des entreprises qui exploitent les énergies fossiles dans le monde, selon une étude de Rainforest Action Network.

De plus en plus de groupes environnementaux demandent aux institutions de désinvestir les énergies fossiles, responsables d’une large part de nos émissions de gaz à effet de serre et, conséquemment, de la crise climatique.

