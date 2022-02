LG: un moniteur de jeu 32 pouces 165 Hz à 200 $ de rabais

Partager







À la recherche d’un moniteur de jeu de plus de 27 pouces? LG propose un écran 32 po en rabais de 200 $, parfait pour le gaming de haute performance.

Pour un temps limité, le moniteur de jeu 32GP850-B de LG, habituellement affiché à 749,99 $, est en vente à seulement 549,99 $.

Cet écran Nano IPS de 32 pouces offre une résolution allant jusqu’à 1440p et 165 Hz, et un temps de réponse de 1ms, pour une immersion totale. Il est compatible NVIDIA G-SYNC et AMD FreeSync Premium.

Pour profiter de l’offre sur le moniteur de jeu UltraGear 32GP850-B de LG, c’est par ici.

