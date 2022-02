Martha is Dead: voyez la bande-annonce de lancement du jeu d’horreur

Partager







Le thriller d’horreur psychologique de LKA, Martha is Dead, voit le jour aujourd’hui et s’offre une étrange bande-annonce de lancement.

Bande-annonce Martha is Dead

Martha is Dead raconte l’histoire de Giulia et sa soeur jumelle, Martha, qui est retrouvée morte. Vous incarnez Giulia, qui devra surmonter seule cette perte ainsi que les répercussions du meurtre de sa soeur.

Malgré l'engouement autour du jeu d'horreur, les critiques sorties jeudi matin sont plutôt tièdes. Le jeu semble pousser les limites du bon goût avec des scènes trop sanglantes, et serait entaché de mécaniques dites répétitives, selon plusieurs médias spécialisés.

IGN rapportait jeudi matin que les versions PlayStation du jeu avaient même reçu des modifications dernières minutes afin d’enlever l’interactivité de certaines scènes. Rappelons qu’il y a plusieurs scènes violentes jouables sur d’autres jeux de la PlayStation, alors les scènes de Martha is Dead doivent être assez troublantes pour avoir été modifiées.

Martha is Dead est disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S et PC.

