Nintendo fait l’acquisition d’un partenaire de longue date

Nintendo a annoncé jeudi avoir fait l’acquisition du studio SRD Co. Ltd, avec qui l’entreprise japonaise collabore depuis près d’une quarantaine d’année.

La compagnie basée à Tokyo, achetée pour une somme qui n’a pas été révélée, deviendra la propriété de Nintendo à partir du 1er avril 2022.

Selon l’annonce officielle, l’acquisition devrait avoir pour effet de «renforcir la base de gestion de SRD», en plus de «garantir la disponibilité des ressources de développement logiciel pour Nintendo».

Comme le note GameIndustry, SRD épaule le géant japonais depuis l’époque de la NES, ayant planché notamment sur les versions pour console de Donkey Kong et Donkey Kong Jr, de même que sur Super Mario Bros et The Legend of Zelda.

Plus récemment, le studio a œuvré sur Game Builder Garage, paru l’été dernier sur la Switch et permettant d’apprendre des notions de développement de jeux, puis d’élaborer ses propres créations.

Cette transaction de Nintendo vient quelques semaines après que le président de l’entreprise japonaise, Shuntaro Furukawa, ait affirmé que son groupe préférait pour le moment tabler sur la croissance organique au sein même de l’entreprise, plutôt que de multiplier les acquisitions comme Microsoft ou Sony.

Il n’avait toutefois pas complètement fermé la porte à l’achats de studios, si cela s’avérait «nécessaire».

Rappelons qu’il faut remonter à janvier 2021 pour retrouver l’acquisition précédente de Nintendo, avec l’achat de Next Level Games pour une somme qui, ici aussi, n’avait pas été révélée. Le studio canadien avait également travaillé par le passé sur bon nombre de propriétés intellectuelles de Nintendo, comme Luigi’s Mansion 3 et Super Mario Strikers.

