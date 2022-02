On a essayé un appareil auditif bon marché et c’était une expérience un peu psychédélique

Partager







«Entends le monde!»

Habituellement, ce sont les vénérables membres de l’âge d’or ou les personnes qui souffrent de problèmes d’audition qui portent des appareils auditifs.

• À lire aussi: On a essayé de se couper les cheveux avec un peigne-rasoir et ça ne s'est pas passé comme prévu

• À lire aussi: On s'est percé une oreille nous-mêmes avec un cossin cheap acheté sur Wish



Étant doté d’un âge plus ou moins vénérable de 42 ans et possédant des oreilles plutôt fonctionnelles, notre brave testeur Frédéric Guindon s’est donc aventuré au pays des merveilles auditives.

Pour ce faire, il a acheté des prothèses auditives de piètre qualité sur Wish et a crinqué le volume dans le tapis.

Il a vu les sons et il a entendu les couleurs.



C’est à voir dans la vidéo CI-HAUT!

Ne manquez pas nos autres bancs d’essai:

*Le «massageur cervical»

*Le Testicuzzi

*Le jeu de caca

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s