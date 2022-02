TikTok, Reddit et Twitch: la guerre en Ukraine en direct sur les réseaux sociaux

Partager







TikTok, Reddit et même Twitch: depuis le début de l’invasion de l’Ukraine par la Russie de Vladimir Poutine jeudi, les réseaux sociaux sont bombardés d’images et de vidéos de guerre.

Voici des chaînes et des mots-clics à surveiller pour suivre l’invasion russe.

À noter qu'il importe de demeurer vigilant puisque les informations sont souvent partagées par des utilisateurs sans avoir été vérifiées par les responsables de la plateforme.

Reddit

Plusieurs subreddits qui concernent la guerre en Ukraine ont pris du galon depuis les dernières 24 heures. Tout utilisateur peut y partager commentaires, photos et vidéos en lien (ou non) avec le sujet. Attention aux cœurs sensibles, puisque certaines images montrant des victimes sont librement partagées sur ce genre d’enfilade.

Ukrainian Conflict

Worldnews

Dans cette enfilade, les internautes peuvent zyeuter en direct ce qu'il se passe dans différentes villes d'Ukraine, dont la capitale Kiev, Marioupol et Kharkiv. La grande majorité des images proviennent de caméras de surveillance.

Ukraine

Dans cette vidéo, largement repartagée sur les différents subreddits et autres réseaux sociaux, on voit un avion de chasse bombarder une zone résidentielle. Aucune information n'est disponible quant à savoir si des personnes ont péri ou été blessées lors des évènements. Toutefois, divers médias rapportent une centaine de morts en tout et partout.

À l'aube, l'aéroport Ivano-Frankivsk, situé à l'ouest du pays, a été frappé par au moins un missile, comme le montre cette vidéo.

TikTok

Sur le réseau social qui gagne en popularité, divers vidéos de l'invasion russe du territoire ukrainien sont relayées. Plusieurs mots-clics sont d'ailleurs populaires, comme #RussiaUkraineCrisis, #ukraine, #yкраïна («Ukraine» en ukrainien) et #warinukraine. La majorité des images qui y sont partagées ne sont pas toutes originales, mais bien un repartage.

Twitch

Sur Twitch, des milliers de personnes regardent en direct des images de caméras installées dans différentes villes ukrainiennes et commentent en direct le conflit.

stevejohnwebster (caméras en direct)

ukraineconflict (caméras en direct)

