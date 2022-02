Daniel Radcliffe estime que jouer Weird Al est une «énorme responsabilité»

Partager







Daniel Radclife ne prend pas le fait de jouer Weird Al Yankovic à la légère.

• À lire aussi: Daniel Radcliffe méconnaissable dans le rôle de Weird Al Yankovic [PHOTOS]

• À lire aussi: Daniel Radcliffe jouera le rôle de «Weird Al» Yankovic dans un film biographique

Il a été annoncé en janvier que la vedette d'Harry Potter interpréterait le chanteur, connu pour ses parodies et chansons humoristiques, dans Weird: The Al Yankovic Story, écrit par le musicien lui-même avec le réalisateur du film Eric Appel. Discutant du projet avec People, Daniel Radcliffe explique être «honoré» de porter à l'écran la vie de l'artiste.

«Porter cette chemise hawaïenne est une énorme responsabilité que je ne prends pas à la légère, dit-il. Et je suis honoré de pouvoir finalement partager avec le monde l'histoire totalement vraie de la vie dépravée et scandaleuse de Weird Al.»

Le comédien a récemment été vu portant la chemise hawaïenne typique du musicien, ainsi qu'une perruque de cheveux frisés et une fausse moustache. Weird Al a partagé sur Instagram une photo de l'acteur en costume et jouant de l'accordéon. «Tournage, jour 8. Ça ne loupe pas, on essaie de tourner un film, et ce cosplayer essaie de s'introduire sur le plateau. Argh. Je veux dire, j'adore mes fans, mais respectez les limites. Ne vous inquiétez pas, la sécurité l'a jeté dehors», a-t-il écrit en légende de l'image.

Selon l'annonce du film faite en janvier, il «ne censurera rien, explorant tous les aspects de la vie de Yankovic, de son accès soudain à la gloire avec ses premiers tubes, comme Eat It et Like a Surgeon, à ses relations torrides et son style de vie dépravé. Weird: The Al Yankovic Story emmène le public dans un voyage incroyable à travers la vie et la carrière de Yankovic, d'enfant prodige à plus grande légende musicale de tous les temps».

s