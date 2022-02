3e jour de guerre : la Russie tente de prendre possession de la capitale d'Ukraine, mais n'y parviennent pas

Partager







Kiev entre en couvre-feu jusqu'à lundi, et ce, après que des militaires russes aient tenté de prendre d'assaut la capitale et fait 198 morts, dont trois enfants. Les Russes ont toutefois été surpris de la puissance de la défense ukrainienne. Voici les derniers développements lors de cette troisième journée de guerre entre l'Ukraine et la Russie.

L'armée de terre ukrainienne dit avoir détruit une colonne de cinq véhicules russes, dont un char, samedi.

Un haut immeuble résidentiel a été touché par un tir de missile, d'après les autorités, qui n'ont pas donné de bilan.

Le métro est à l'arrêt et sert désormais de «refuge» antiaérien aux habitants.

Les forces ukrainiennes ont aussi fait état de «violents» combats à 30 km au sud-ouest de la capitale où les Russes «essayent de faire débarquer des parachutistes».

L'armée russe «élargit l'offensive»

L'armée russe a reçu samedi l'ordre d'élargir son offensive sur l'Ukraine, «dans toutes les directions», a annoncé le ministère de la Défense.

Le Kremlin a accusé Kiev d'avoir fait capoter vendredi une trêve en «refusant» des «négociations».

Les médias nationaux russes ont reçu l'ordre de supprimer de leurs contenus toute référence à des civils tués par l'armée russe. Officiellement, Moscou appelle son intervention une «opération militaire spéciale» destinée au «maintien de la paix».

La Russie a engagé en Ukraine «plus de 50%» de la force qu'elle a massée aux frontières du pays et apparaît «de plus en plus frustrée» par la ferme résistance de l'armée ukrainienne, a affirmé samedi un haut responsable du Pentagone.

Couvre-feu jusqu'à lundi

«Le couvre-feu à Kiev commencera samedi à 17H00 [10h EST] jusqu'à lundi à 08H00 [1h EST]», a déclaré la mairie dans un communiqué, ajoutant que toutes les personnes se trouvant dans la rue pendant cette période-là «seront considérées comme des membres des groupes de saboteurs ennemis».

Cette annonce survient après que Kiev se soit retrouvée sous les missiles de Moscou, samedi.

Le président Volodymyr Zelensky a assuré que des armes occidentales sont en route pour soutenir les Ukrainiens et juré qu'il resterait dans la capitale.

Au troisième jour de l'invasion lancée par le président russe Vladimir Poutine, des combats opposant les forces russes et ukrainiennes ont lieu sur l'avenue de la Victoire, une des artères principales de Kiev, quelques heures après un dramatique appel à la mobilisation lancé par Volodymyr Zelensky.

Au moins 198 civils ukrainiens, dont trois enfants, ont été tués par l'«envahisseur», et 1115 personnes blessées, selon le ministre ukrainien de la Santé, Viktor Liachko.

Des dizaines de militaires ont également perdu la vie, tandis que la Russie ne donne aucune information quant à son bilan. Kiev affirme infliger de lourdes pertes à l'armée russe.

La guerre durera

M. Zelensky a assuré qu'«armes et équipements de (ses) partenaires sont en route pour l'Ukraine», évoquant une «coalition antiguerre (qui) fonctionne» après une conversation avec son homologue français Emmanuel Macron. «La guerre est revenue en Europe» et elle «durera», a jugé ce dernier.

Le ministère néerlandais de la Défense a indiqué qu'il livrera dès que possible 200 missiles antiaériens Stinger à l'Ukraine. La République tchèque a annoncé de son côté faire don à l'Ukraine d'armes pour une valeur de 10,9 millions de dollars canadiens.

Le maire de Kiev, Vitali Klitschko, a souligné dans une vidéo que la nuit avait été «difficile» dans la capitale où se trouvent des «unités de sabotage» russes, mais pas encore d'unités régulières.

Sur la route entre Kramatorsk et Dnipro, deux villes de l'est de l'Ukraine, des journalistes de l'AFP ont constaté la présence de très nombreux convois militaires ukrainiens. Des check-points militaires ont été instaurés aux entrées et sorties de chaque grande ville dans cette zone.

La sirène d'alerte anti-aérienne a aussi résonné à l'aube à Kharkiv, une grande ville de l'est proche de la frontière russe.

Le plan de Poutine «cassé»

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a assuré samedi avoir «cassé le plan» de la Russie au troisième jour de l'invasion de son pays, appelant les Russes à dire à Vladimir Poutine d'arrêter la guerre.

Il a également appelé l'Allemagne et la Hongrie, encore réticentes, à avoir le «courage» de couper la Russie du système interbancaire SWIFT, rouage essentiel de la finance mondiale.

«Nous avons tenu bon et repoussons avec succès les attaques ennemies. Les combats continuent dans de nombreuses villes et régions du pays, mais (...) c'est notre armée qui contrôle Kiev et les villes clés autour de la capitale», a dit M. Zelensky dans une vidéo diffusée sur sa page Facebook.

«Les occupants voulaient bloquer le centre de notre Etat et y placer leurs marionnettes, comme à Donetsk. Nous avons cassé leur plan», a poursuivi M. Zelensky, qui a assuré que l'armée russe n'avait «obtenu aucun avantage».

«L'ennemi a tout utilisé contre nous : roquettes, chasseurs, drones, artillerie, véhicules blindés, saboteurs, parachutistes», a énuméré le président ukrainien, affirmant que Moscou avait frappé des zones résidentielles et tentait de détruire des installations électriques.

Appelant les Occidentaux à être plus fermes envers la Russie, il a estimé que l'Ukraine avait «le droit d'obtenir l'adhésion à l'Union européenne».

S'adressant au peuple russe, il l'a exhorté à dire au Kremlin que la guerre doit être arrêtée immédiatement». «Nous savons que de nombreuses personnes en Russie sont tout simplement choquées par la mesquinerie et la cruauté du gouvernement», a-t-il dit.

Plusieurs manifestations anti-guerre ont été sévèrement réprimées par la police à Moscou, Saint-Pétersbourg et d'autres villes russes depuis le début de l'invasion de l'Ukraine jeudi.

Veto russe à l'ONU

La Pologne affirme que 100 000 Ukrainiens sont arrivés dans le pays depuis l'attaque russe, et de nombreux autres ont été déplacés dans leur pays où on fuit vers d'autres voisins comme la Roumanie.

La Russie a elle bloqué au Conseil de sécurité de l'ONU une résolution condamnant son action.

Vladimir Poutine paraît résolu à poursuivre son offensive, jusqu'à obtenir un changement de régime en Ukraine et à déloger du pouvoir à Kiev ceux qu'il qualifie de «drogués» et «néonazis». Il a aussi appelé l'armée ukrainienne à un coup d'État militaire.

Selon Moscou, il s'agit d'une «opération militaire spéciale» pour le «maintien de la paix» afin de «démilitariser» et «dénazifier» un pays accusé d'un prétendu génocide des populations russophones de l'Est.

Après l'exode de nombreux résidents jeudi, Kiev, où vivent trois millions d'habitants habituellement, ressemble à une ville-fantôme, sous couvre-feu.

D'autres sont restés pour défendre la capitale. «Ils ont distribué les fusils, les ont chargés pour nous et nous voilà», dit Iouri Kortchemniï, qui n'avait jamais tenu une arme de sa vie avant de rejoindre un bataillon de civils prêts à défendre Kiev pied à pied face à l'ennemi russe.

L'OTAN, dont les dirigeants se sont retrouvés vendredi en visioconférence, a répété ces derniers jours qu'elle n'enverrait pas de troupes dans ce pays, mais les pays membres ont décidé de déploiement de troupes supplémentaires en Europe, notamment dans les pays de l'Est.

Sanctions contre Poutine

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères Dmytro Kouleba a appelé les Occidentaux à «isoler complètement la Russie» et à «détruire son économie», notamment avec un embargo sur les hydrocarbures.

Le camp occidental se concentre sur le durcissement des sanctions contre la Russie après avoir restreint son accès aux marchés financiers et aux technologies.

Les Occidentaux, Washington en tête, ont franchi un nouveau palier vendredi en imposant --fait rare et symbolique-- des sanctions à Vladimir Poutine lui-même et à son ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov.