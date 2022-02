Tout sur Édouard Lagacé, l'Académicien qui fait tourner les têtes

Partager







On la vu à La Voix auparant, maintenant, il s'empare de la scène de Star Académie après avoir été choisi par le public lors de l'Audition Finale. Tranquillement, le chanteur de 27 ans s'ouvre de plus en plus au public et, derrière un air timide, se cache un homme sensible, farceur et amoureux de la vie.

En couple depuis plus de cinq ans, il vit à Cowansville et vit de la musique à travers les bars et les évènements. La tête pleine de projets, sa vision pour l'accès à la culture et la musique dans sa ville est inspirante.

Voici 12 choses à savoir sur Édouard Lagacé de Star Académie:

1. Son parcours musical

Chanteur depuis l’âge de 11 ans, musicien depuis l’âge de 14 ans, aujourd’hui, la musique est son emploi à temps plein et sa passion au son quotidien. Il joue partout que ce soit dans des évènements, des restaurants et des bars.

2. Pourquoi Star Académie

Tout simplement pour ce que cela signifie être à l'Académie! Il y est pour les cours, l'apprentissage incroyable dans l'industrie musicale et les rencontres mémorables.

3. L’ancien Académicien qui l’inspire le plus

Qui ne se souvient pas du mouvement de bassin de l'ancien Académicien Guillaume Lafond? Édouard ne l'a certainement pas oublié et c'est d'ailleurs ce dernier qui l'inspire le plus parmi tous les anciens Académiciens.

4. Sa chanson d'audition de Star Académie

Il a opté pour Rêver mieux de Daniel Bélanger, ce qui lui a valu une place à l'Académie. Édouard adore Daniel Bélanger et trouve qu'il est l’un des plus grands auteurs- compositeurs-interprètes du Québec.

5. Sa chanson préférée du moment

Ces temps-ci, il écoute en boucle Ghost That We Knew de Mumford and Son.

6. L’artiste musical avec qui il rêverait de collaborer

Après avoir chanté aux côtés de Daniel Bélanger lors du premier Variété, il continue de rêver de vouloir collaborer avec lui hors de l’Académie.

Jo�l Lemay / Agence QMI

7. Son premier concert

Fidèle à sa génération, Édouard était un fan de Simple Plan et ce fut son premier concert! Il aura la chance de chanter auprès du groupe lors du cinquième Variété d'ailleurs.

8. Son inspiration mode

À la blague, il partage que son inspiration mode est nul autre que l'humoriste Denis Barbus des Denis Drolet. Un comique celui-là.

9. Son crush célébrité

À la blague ou très sérieusement, à vous de juger, il a dévoilé que Jérémy Plante de Mixmania 2 est son ultime crush célébrité. Alors chemise à carreaux et jeans troués sont à ajouter à sa garde-robe et vite!

10. Son signe astrologique

L'homme Cancer est un grand sensible, bien dans son cocon et qui il aime la stabilité. L'Académie est tout un défi pour Édouard qui y perd son point d'ancrage. On le voit tranquillement faire sa place et on aime ce que l'on voit.

11. Ses autres passions

Il aime la vie et tout ce qui vient avec, soit le sport, voyager et le plein air!

12. Ses projets secrets

Il est dans un processus d’achat d’une salle de spectacle pour cultiver la culture et l’art de la scène dans sa communauté. Et, surprise, il organise avec ses amis un festival de musique à Cowansville!

Suivrez la progression de Édouard à Star Académie lors des quotidiennes du lundi au jeudi à 19h30 et des Variétés le dimanche à 19h sur les ondes de TVA et en rattrapage sur TVA+.

