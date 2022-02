Pokémon Scarlet et Violet annoncés [bande-annonce]

Partager







The Pokémon Company a annoncé les nouveaux opus de la série Pokémon, intitulés Pokémon Scarlet (Écarlate) et Violet, prévus plus tard en 2022.

C'est lors de sa diffusion Pokémon Presents dimanche, qui est aussi #PokémonDay, que la compagnie a présenté les nouveaux jeux avec une bande-annonce colorée.

Bande-annonce Pokémon Scarlet (Écarlate) et Violet

La bande-annonce donne aussi un aperçu sur les Pokémon de départ: un chaton, un alligator et un beau petit canard avec un chapeau.

Capture d'écran YouTube

Pokémon Scarlet (Écarlate) et Violet sortiront plus tard en 2022 sur la Nintendo Switch!

À VOIR AUSSI

s