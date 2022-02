SAG Awards 2022 : Les plus beaux looks des stars sur le tapis rouge

Partager







Les Screen Actors Guild Awards, ou SAG, récompensent les meilleures performances à l'écran de l'année, et c'est une occasion pour les stars de briller sur le tapis rouge.

Ce dimanche 27 février 2022, on a vu plusieurs vedettes comme Selena Gomez, des acteurs de Squid Game et de Riverdale dévoiler des looks originaux en direct de Santa Monica en Californie.

Voici donc les plus beaux looks des stars aux SAG Awards 2022 :

Selena Gomez

AFP

Hailee Steinfeld

AFP

Vanessa Hudgens

AFP

Elle Fanning

AFP

HoYeon Jung

AFP

Aaron Dominguez

AFP

Alexandra Daddario

AFP

Kodi Smit-McPhee

AFP

Ross Butler

AFP

Haley Joel et Emily Osment

AFP

Ariana DeBose

AFP

Madeline Brewer

AFP

Cynthia Erivo

AFP

