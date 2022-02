Courtney Love rend hommage à Mark Lanegan et s'en prend à lui en même temps

Partager







Courtney Love s'est plainte de la façon dont elle a été représentée dans l'autobiographie de Mark Lanegan alors qu'elle lui rendait hommage.

Le chanteur des Screaming Trees et musicien des Queens of the Stone Age est décédé le 22 février à l'âge de 57 ans.

Selon Stereogum, Courtney Love a publié un hommage à son défunt ami sur Instagram au cours du week-end et a critiqué le peu qu'elle est apparue dans ses mémoires de 2020, Sing Backwards and Weep.

«Rip mark. Tu étais un bon ami pour moi et Kurt (Cobain), même si dans ton livre tu as oublié notre étroite amitié. Je suis toujours déconcertée et si triste à ce sujet. Mais soupir, "Les forces du marché du sexisme", #C'estCommeÇa», a-t-elle écrit dans le message depuis supprimé.

Elle a ensuite pris pour cible le chanteur principal des Red Hot Chili Peppers, Anthony Kiedis, et ses mémoires de 2004, Scar Tissue, en écrivant: «Dans le livre d'#anthonykiedis #scartissue alors que nous avons été colocataires et que nous passions BEAUCOUP de temps ensemble... J'apparais pour la première fois au bras de Kurt? "Pleurnichant"? »

«Ok! Allez les "forces du marché sexistes"! Vous, les gars, avec vos livres stupides. Je termine le mien en ce moment donc il sera criblé d'éclairs de vérités brutales et de souvenirs de toutes vos petites graines. Alors enfilez vos bobettes car vous en aurez besoin.»

Revenant à son hommage à Mark Lanegan, elle a conclu: «J'ai toujours pensé que tu étais un homme de grand honneur et que tu étais sous-estimé... J'aurais fait n'importe quoi pour toi et je l'ai fait. J'ai co-signé ton prêt immobilier. Je t'ai installé dans une maison de sobriété pendant un an. J'ai payé 3 cures de désintoxication. Et bien sûr, je n'ai jamais voulu ni eu besoin d'une reconnaissance publique ni d'un remerciement pour cela. Et je n'en ai pas eu non plus! Lol. Repose en paix. J'aurais aimé que tu t'excuses pour la présentation détestable que tu as faite de moi dans ton livre, Mark, où que tu sois.»

La chanteuse de Hole a rapidement supprimé le message et l'a remplacé par une photo d'elle et de Mark Lanegan, avec en légende «fais un bon voyage Lanegan».

