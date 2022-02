Elden Ring bat les records de ventes des «Souls» de FromSoftware

Partager







À peine quelques jours se sont écoulés depuis sa sortie et Elden Ring connaît déjà des ventes records au lancement en comparaison aux autres jeux de FromSoftware.

Du moins, ça serait le cas au Royaume-Uni, selon les informations recueillies par GamesIndustry.biz. En ce basant uniquement sur les ventes physiques, Elden Ring a dépassé les ventes de 26 % par rapport au plus gros lancement en boîte d’un « Souls », Dark Souls 3 en 2016.

Fait intéressant à noter, cette donnée n’inclut pas les ventes numériques. Sachant que la moitié des ventes de Horizon : Forbidden West était numériques, on peut prévoir une performance semblable pour le jeu de FromSoftware.

Selon GamesIndustry.biz, les données des ventes numériques sont attendues un peu plus tard dans la semaine.

Un jeu très attendu

Malgré son style de jeu niche, il n’est pas étonnant de voir Elden Ring performer aussi bien en ventes. Sa collaboration avec George R.R. Martin, l’énorme campagne publicitaire, le battage médiatique et les critiques unanimement en faveur du jeu, Elden Ring avait tout pour lui.

Sur la base de 125 critiques recensées par OpenCritic, Elden Ring est le deuxième titre le mieux noté avec une « moyenne des meilleurs critiques » de 96. Seuls un The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Red Dead Redemption 2 et Grand Theft Auto V ont réussi à égaler cette moyenne. Il n'est surpassé que d'un point par Super Mario Odyssey.

De plus, selon les données recueillies par SteamDB, c’est près de 900 000 joueurs qui étaient connectés en simultané sur la version PC, et ce, malgré les problèmes de performances sur la plateforme. On rappelle que vendredi dernier, l’éditeur Bandai Namco a offert ses excuses aux joueurs pour l’état de la version PC du jeu.

Elden Ring est disponible sur PC, PS5, Xbox Series, PS4 et Xbox One.

