Ottawa interdit l’importation de pétrole brut en provenance de Russie

Le Canada interdit l’importation de pétrole brut en provenance de Russie et enverra 100 armes antichars, ainsi que 2000 missiles, à destination de l’Ukraine, a annoncé lundi le premier ministre Justin Trudeau.

«Les Forces armées canadiennes fourniront également un soutien en matière de transport aérien pour acheminer des fournitures et de l'aide – et pour contribuer à d'autres efforts de l'OTAN», a également dit M. Trudeau.

Les armes envoyées sont puisées dans l’arsenal des Forces armées canadiennes (FAC), a confirmé la ministre Anita Anand.

Le Kremlin a lancé un avertissement contre les pays qui fournissent l’Ukraine en armes, indiquant que ces pays seront tenus responsables advenant leur utilisation sur le terrain.

M. Trudeau a aussi annoncé que le gouvernement va demander au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) d’interdire la diffusion sur les écrans canadiens de Russia Today, une chaîne d’information contrôlée par l’État russe.

«En Russie, le président Poutine continue de bloquer les médias indépendants et il se sert des médias contrôlés par l’État pour propager des faussetés et faire de la propagande au sujet de sa guerre injustifiée, a déclaré le premier ministre. On ne permettra pas à une telle désinformation de se répandre au Canada.»

Plusieurs pays en Europe ont annoncé qu’ils couperaient l’accès à Russia Today.