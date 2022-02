Star Académie: Tout le monde capote sur le numéro de Mitsou

Partager







Le Variété de Star Académie du 27 février a été marqué par des numéros marquants, comme ceux de Simple Plan et Yseult, ou même la demande spéciale, mais il y a un segment qui a fait particulièrement jaser... et c'est celui de Mitsou!

Rappelons que la chanteuse et animatrice était invitée à titre de directrice artistique de ce numéro bien spécial mettant en lumière ses chansons, de Bye Bye mon cowboy à La corrida.



À l'image de sa carrière musicale, le numéro nous en a mis plein la vue, où les couleurs et l'extravagance étaient de mises, avec notamment la présence de drag queens et de nombreux décors éclectiques.





En direct de leur salon, les téléspectateurs ont été nombreux à réagir à ce medley, qui nous a offert un moment audacieux... ce que les gens ont semblé apprécier!



En effet, les réactions étaient positives, sur les réseaux sociaux, tant durant qu'après la diffusion du numéro.



Voici quelques commentaires recueillis sur Twitter:



Je pense qu'on a tous compris au Québec que @mitsougelinas nous manquent sur la scène musicale!❤️ #NationStarAc magnifique numéro! — stephane picard (@stefpic1981) February 28, 2022

Numéro extraordinaire avec @mitsougelinas , la douche “ amour propre ” , les danseurs et les drag queen à @staracademietva



Mon premier cd #payéavecmessous étant ado c’était “ C’est chaud ”#nationstarac — ʎɐɯǝן oɾ | Follow me 🙃 (@jochanceux) February 28, 2022

Malade de Mitsou de laisser 95% de la place aux académiciens❤️ C'était complètement malade, ils ont tous fait un excellent travail pis on voyait qu'ils avaient du plaisir! #NationStarAc — Manue StJ (@LaManelle1007) February 28, 2022

Mais alors là, ils se surpassent tous dans ce numéro avec Mitsou….spectaculaire, théâtral à souhait. #NationStarAc — ginginno1 (@ginginno11) February 28, 2022



D'ailleurs, un Académicien s'est particulièrement démarqué, selon les internautes: il s'agit d'Éloi! Eh oui, plusieurs ont été surpris et charmés de le voir sortir ainsi de sa zone de confort.



Voici ce que certains en ont dit:

En 2 secondes de YaYa Éloi donne une leçon à tout le monde! Wow! Il crève l'écran! Bravo! #NationStarAc — François Gauthier (@GauthierJergau) February 28, 2022

Oh wow Éloi dans le medley de Mitsou! Tellement de swag 😂 C’est ce qu’on appelle sortir de sa zone de confort! 🤩 #NationStarAc — Samuelle Guimond (@Sam_Boo26) February 28, 2022

Omg j’me peux pu Éloi !!!!! #NationStarAc — stefie (@girlygirlstefie) February 28, 2022

OMG ELOI! 😱 Je crie dans mon salon!! #NationStarAc — Jessica Rousselle (@imjustagirl25) February 28, 2022

Mitsou a d'ailleurs paru très heureuse et fière du résultat, partageant son bonheur (et quelques photos behind the scenes!) sur sa page Facebook très tôt ce matin.



Ne manquez pas la quotidienne de Star Académie, du lundi au jeudi à 19h30, et le Variété, le dimanche à 19h à TVA ou en rattrapage sur TVA+.

Restez connectés avec les Académiciens grâce aux caméras 24/7 de Vidéotron.

