Un restaurant montréalais proposera trois brunchs thématique lors des prochains mois

Alors qu'on apprenait à l'automne, à notre plus grand bonheur, que Montréal était nommée «Capitale du Brunch» au Canada, selon une étude, voilà que le restaurant Rosélys mise dans le mille avec une nouvelle proposition de brunch.

Situé dans l'hôtel le Fairmount Reine Elizabeth, le Rosélys proposera trois brunchs thématiques lors des deux prochains mois. Cette initiative vient prouver, une fois de plus, tout l'amour que les Montréalais et Montréalaises portent pour le brunch.

Du 27 février au 6 mars, dans le cadre de Montréal en Lumière, le Rosélys lance la formule «Brunch Nordique» avec une formule unique à trois services à 64$ par personne.

Pour l'occasion, le premier service débutera avec un plateau à partager composé de crevettes nordiques façon «cheese-cake», de gravlax de truite atlantique au gin Le Norkotié et de rillettes de lièvre sauvage. Le deuxième service, la cocotte du trappeur, est composé, entre autres, de saucisse de caribou, de polenta crémeuse aux champignons sauvages et de fèves au sirop de bouleau. Le festin se conclut avec une galette de sarrasin, du fromage cottage et de la confiture de Saskatoon.

Les 13, 20 et 27 mars et 3 avril, c'est un brunch à thématique «Cabane à sucre» qui risque de plaire à plus d'un.

Finalement, un incroyable Brunch de Pâques sera offert le 17 avril prochain.

Les menus de ces deux derniers brunchs thématiques seront dévoilés bientôt.

Afin de célébrer les saveurs saisonnières du terroir, et pour mettre en lumière la créativité de la brigade culinaire du Rosélys, ce réputé restaurant vous invite à vivre une expérience hors du commun dans son établissement. L'invitation est lancée!

Rosélys

900, boulevard René-Lévesque Ouest, Montréal

