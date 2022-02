Une maison rénovée avec spa dans le sud-ouest de Montréal, à vendre pour 999 000$

Partager







Il est difficile de croire que ce cottage se trouve sur l'île de Montréal, plus précisement dans le quartier Ville-Émard.

Avec une architecture distincte, il s’agit d’un endroit clé en main qui risque de plaire aux amoureux du style moderne.

Toodor Studio (Tudor Spinu)

Construite en 1915, la maison a subi d’importantes rénovations. Trois chambres et deux salles de bains s’y cachent.

Dès l’entrée, un magnifique escalier relie les différents étages de la maison. L’aire de vie principale de la maison, au rez-de-chaussée, concentre la cuisine, le salon et la salle à manger.

Toodor Studio (Tudor Spinu)

Un accès vers la cour extérieure se trouve tout près de la salle à manger.

Des planchers en béton noirs chauffants et des poutres en aluminium au plafond confèrent un look industriel à l’espace. La magnifique cuisine blanche vient créer un contraste intéressant. Vous trouverez dans la cuisine un évier double et un espace cellier.

Toodor Studio (Tudor Spinu)

Deux chambres et une grande salle de bains se trouvent à l’étage.

Celle-ci possède une grande douche ouverte munie d’un joli carrelage délicat.

Toodor Studio (Tudor Spinu)

Une salle d’entraînement se trouve au sous-sol, mais cette pièce pourrait très bien servir de chambre additionnelle.

Vous trouverez également au sous-sol une deuxième et dernière salle de bain ainsi qu’une salle de lavage.

Une magnifique cour arrière intime et clôturée saura plaire aux futurs propriétaires. Un spa est d’ailleurs aménagé actuellement.

Toodor Studio (Tudor Spinu)

À proximité du canal Lachine, la maison se trouve tout près du boulevard Monk, une rue pleine de vie où se côtoient restaurants, bars et théâtres.

Cette sublime maison rénovée avec goût est à vendre par le courtier Jean-Philippe Loiselle de l’Équipe Loiselle chez RE/MAX Dynamique. Le prix demandé est de 999 000$.

