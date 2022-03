Guerre en Ukraine: au moins 10 morts à Kharkiv, la Russie intensifie les bombardements

Partager







La Russie a encore intensifié mardi son offensive en Ukraine, visant les villes dont Kiev et Kharkiv où les bombardements ont fait nombre de victimes civiles, poussant les Européens, exhortés à agir par le président ukrainien, à durcir encore leurs sanctions contre la Russie.

Texte mis à jour mardi 11 h, heure de Montréal

Une frappe fait 10 morts

Au sixième jour de l’invasion russe de l’Ukraine, les frappes meurtrières se son succédées sur Kharkiv, deuxième ville du pays dont les forces russes donnent l’assaut.

Une frappe a touché la place centrale de cette ville d’1,4 million d’habitants, proche de la frontière russe, touchant le siège de l’administration régionale, a indiqué le gouverneur Oleg Sinegoubov, dans une vidéo sur Telegram montrant l’explosion.

AFP

Au moins 10 personnes ont été tuées et plus de 20 blessées, selon le service ukrainien des situations d’urgence. Une autre frappe sur un immeuble résidentiel a ensuite fait huit morts et six blessés, selon ce service.

A Kiev, la capitale autour de laquelle se massent des forces russes, une frappe a touché dans l’après-midi la tour de télévision, interrompant la diffusion, a indiqué le ministère de l’Intérieur.

AFP

Le président Volodymyr Zelensky a dénoncé «un crime de guerre» à Kharkiv, et souligné que la défense de Kiev était «la priorité».

La Russie intensifie son offensive en Ukraine

La probabilité d’un assaut majeur sur la capitale, forte en temps normal de près de 3 millions d’habitants, semblait se renforcer d’heure en heure.

Des photos satellites diffusées dans la nuit par la société américaine d’imagerie satellitaire Maxar montraient un convoi russe s’étirant sur des dizaines de kilomètres et se dirigeant vers la capitale ukrainienne, Kiev.

AFP

En début d’après-midi mardi, l’armée russe a appelé les civils de Kiev vivant près d’infrastructures des services de sécurité ukrainiens à évacuer, disant vouloir frapper pour faire cesser “les attaques informatiques contre la Russie”.

Témoin de l’avancée russe, les forces de l’armée ukrainienne, files de camions et de tanks, se concentraient à l’ouest et au nord de la capitale, a constaté l’AFP.

Au centre-ville, où la neige était tombée dans la nuit, les magasins de première nécessité encore ouverts ne désemplissaient pas. Les habitants qui n’ont pas fui ont érigé ces derniers jours des barricades et creusé des tranchées.

Les Russes semblaient également avoir progressé dans le sud du pays, sur la mer d’Azov, où se trouvent plusieurs grandes métropoles ukrainiennes.

AFP

Frappe dans le port de Marioupol

Dans le port de Marioupol, les forces russes «frappent tous les quartiers de la ville», a indiqué le gouverneur, parlant de 21 blessés et de morts en nombre non précisé.

Le ministère russe de la Défense a affirmé que ses troupes qui progressaient le long de la côte depuis la Crimée avaient réussi à rejoindre celles venues du territoire séparatiste prorusse de Donetsk, donnant une continuité territoriale stratégique aux forces russes.

L’information n’était pas immédiatement vérifiable. Peu auparavant, l’armée ukrainienne avait affirmé avoir fait échouer cette tentative.

L’armée russe contrôlait aussi les entrées de la ville côtière de Kherson (290.000 habitants), plus à l’ouest, selon son maire, Igor Kolikhaïev. Des vidéos d’habitants sur les réseaux sociaux montrent des soldats russes dans la localité.

AFP

Zelensky demande aux Européens de «prouver qu’ils sont avec l’Ukraine»

Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, qui réclame une intégration «sans délai» de son pays à l’UE à la suite de l’invasion russe, a demandé lundi aux Européens de «prouver qu’ils sont avec l’Ukraine».

🔴 ➡️ "Nous voulons être membres de l’UE. Sans vous, l’Ukraine sera seule. Nous avons fait preuve de notre force, prouvé que nous sommes vos égaux. De votre côté, prouvez que vous êtes à nos côtés” dit V. Zelensky, longuement applaudi, qui conclut : “Gloire à l’Ukraine”. pic.twitter.com/6gWvw8fomX — franceinfo (@franceinfo) March 1, 2022

«L’Europe sera beaucoup plus forte avec l’Ukraine en son sein [...]. Sans vous, l’Ukraine sera seule. Nous avons prouvé notre force, nous avons montré que nous sommes vos égaux [...]. Donc, prouvez que vous êtes avec nous et que vous n’allez pas nous laisser tomber», a-t-il déclaré dans un discours en visioconférence aux eurodéputés.

Il a aussi appelé ce matin la communauté internationale à travailler à une fermeture totale à la Russie de «tous les ports» et «aéroports du monde».

AFP Le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky

Il a appelé à «détruire économiquement» la Russie, alors que la quasi-totalité des liaisons aériennes entre la Russie et l’Europe sont déjà suspendues.

Les Occidentaux semblent prêts à adopter cet objectif. Ils ont annoncé lundi soir, après un nouvel échange entre le président américain Joe Biden et ses alliés français, américain, britannique, canadien, allemand, italien, japonais, polonais et roumain, qu’ils entendaient durcir plus encore les sanctions d’une ampleur déjà historique adoptées contre la Russie.

Des sanctions auxquelles se sont ralliés des centres bancaires très prisés des grandes fortunes russes, comme la Suisse, pourtant attachée à sa neutralité, ou Monaco.

La communauté internationale multiplie les mesures de représailles envers la Russie, essayant de la priver de financements internationaux et bloquant les avoirs de Vladimir Poutine et ceux de tous ses proches.

La Russie est désormais exclue d’une multitude d’événements culturels et sportifs, y compris du Mondial de football 2022, au Qatar.

«Dénazification» de l'Ukraine

Malgré une pression occidentale inédite et des manifestations contre la guerre et des témoignages de solidarité avec l’Ukraine dans de nombreux pays, Vladimir Poutine maintient ses exigences.

Photo AFP Vladimir Poutine

Lors d’un échange lundi avec le président français, Emmanuel Macron, il a posé comme conditions la reconnaissance de la Crimée en tant que territoire russe, la démilitarisation et la «dénazification» de l’Ukraine, au moment où se tenaient de premiers pourparlers russo-ukrainiens. Des conditions réitérées par son ministre de la Défense mardi.

Les délégations russe et ukrainienne se sont séparées quelques heures après pour des «consultations dans leurs capitales» respectives, sans faire de déclarations, sinon qu’elles pourraient se retrouver «bientôt».

Un million de déplacés

Le conflit a jeté sur les routes des flots d’Ukrainiens, dont plus de 660 000 ont fui vers les pays voisins depuis jeudi, a indiqué mardi le Haut Commissariat de l’ONU pour les réfugiés.

Et de longues files de voitures continuaient à se diriger vers la frontière polonaise, à partir de la grande ville de l’ouest de l’Ukraine, Lviv. L’UE s’attend à plus de sept millions de personnes déplacées.

L’ONU estime qu'un million de personnes ont été déplacées à l’intérieur de l’Ukraine, a annoncé mardi une responsable du Haut Commissariat pour les réfugiés (HCR).

«Il est important de rappeler que la plupart des gens affectés se trouvent en Ukraine», a souligné Karolina Lindholm Billing, la responsable du HCR pour l’Ukraine.

L’ampleur des pertes humaines reste incertaine. L’ONU a parlé lundi de 102 civils tués et de 304 blessés, mais les chiffres réels sont «considérablement» plus élevés.

L’Ukraine a fait état lundi de 352 civils tués et de 2040 blessés depuis jeudi et a affirmé que des milliers de soldats russes avaient péri.

Les forces russes n’ont jusqu’ici fourni aucun bilan pour ce qu’ils qualifient d’«opération militaire spéciale», mais elles ont reconnu des pertes en nombre non précisé.