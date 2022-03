Le bon ami de Poutine Steven Seagal brise le silence sur l’invasion russe en Ukraine

Partager







L’acteur américain Steven Seagal a abordé le sujet de la guerre en Ukraine avec des médias américains lundi.

«La plupart d’entre nous avons des amis et de la famille en Russie et en Ukraine», a-t-il raconté à Fox News.

«Je considère les deux comme une seule famille et je crois vraiment qu’il y a une entité extérieure qui dépense des immenses sommes d’argent en propagande pour faire en sorte que les deux pays soient en conflit l’un avec l’autre», a ajouté l’acteur connu pour ses rôles dans des films d’action.



«Je prie pour que les deux pays trouvent une résolution positive et pacifique grâce à laquelle nous pourrons vivre et prospérer en paix», a aussi dit Seagal, qui s’était vu octroyer, par Vladimir Poutine, un passeport russe en 2016.

AFP Vladimir Poutine offrant un passeport russe à Steven Seagal, au Kremlin de Moscou, le 25 novembre 2016.



Quelques mois plus tard, l’acteur de 69 ans avait été qualifié de «menace pour la sécurité nationale» en Ukraine et avait été interdit de séjour dans ce pays pour une durée de 5 ans.



Poutine et Seagal, deux amateurs d’arts martiaux, ont une amitié de longue date.

En 2014, l’acteur d'Ultime Vengeance avait salué le leadership de Poutine à la suite de l’annexion de la Crimée, le qualifiant d’«un des grands leaders mondiaux vivants».



Et, en 2021, il s’est joint au parti politique Russie juste : Patrie / Retraités / Vie qui a soutenu Vladimir Poutine lors des élections présidentielles de 2018.

