Un chalet moderne de BESIDE Habitat conçu par Appareil Architecture, à vendre à 918 650$ à Chertsey

Le magazine BESIDE lançait à l’automne BESIDE Habitat: un site de vacances où louer 75 jolis chalets en nature à Chertsey, dans Lanaudière.

Seulement, voilà qu’un des chalets se trouve actuellement sur le marché – au grand bonheur de plusieurs.

Félix Michaud

Par leurs lignes simples qui cachent un grand souci du détail, les chalets de l’endroit proposent une expérience où l’architecture et la nature sont en parfaite symbiose. Ce chalet ne fait pas exception.

Cette construction de 2021 se trouve sur un terrain de 127 831 pieds carrés. Le chalet comprend 13 pièces, dont deux chambres et deux salles de bain.

Maxime Brouillet

Un accès au lac et à un point d’eau navigable est d’ailleurs inclus dans la vente.

L’architecture impeccable de l’endroit est signée par la firme Appareil Architecture. Une grande fenestration, une finition intérieure en bois, des luminaires de chez Lambert & Fils et un foyer de masse en bois ne sont que quelques-uns des attraits du chalet.

Maxime Brouillet

L’aire principale accueille le salon, la cuisine et un espace bureau.

La cuisine fut dessinée par À Hauteur d’Homme et présente un incroyable îlot qui sert aussi de coin repas.

Maxime Brouillet

Des meubles encastrés sur mesure tapissent le chalet pour une grande ergonomie.

Un petit corridor mène au pod annexé où vous trouverez la chambre principale. Celle-ci, comme pour toutes les pièces du chalet, profite d’incroyables fenêtres. Vous serez littéralement entourés par la nature. Une salle de bain indépendante se trouve également dans ce pod.

Félix Michaud

Une deuxième chambre se trouve dans la mezzanine.

Un sauna complète la visite et saura plaire aux personnes qui désirent se gâter. Un espace-terrasse aménagé en retrait et un rond de feu avec accessoires de cuisine se trouvent à l'extérieur.

Visionnez la vidéo ci-haut pour voir à quoi ressemble cet incroyable chalet à vendre!

Un programme de location clé en main sera mis à disposition des futurs propriétaires. Cependant, il n’y a aucune obligation de louer.

À seulement 1h de Montréal, le chalet se trouve sur un territoire de 1254 acres. Deux lacs, un pavillon commun avec espace salon, espace de travail, cuisine, salle multifonctionnelle et café-boutique ainsi que deux bibliothèques communes se trouvent sur le site.

Félix Michaud

Les futurs propriétaires (ou locataires) pourront profiter de plus de 40 km de sentiers pédestres et d’une grande sélection d’embarcations (SUP, canots, chaloupes).

Étienne Villard de RE/MAX IMAGINE INC. s’occupe de la vente du chalet. Le prix demandé est 799 000$ (plus taxes) pour un total de 918 650$.

