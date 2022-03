Les Ukrainiens utilisent les réseaux sociaux pour documenter «les crimes contre l'humanité» de la Russie

Partager







Pendant que Kyiv et l’est de l’Ukraine sont attaquées par les troupes russes de Vladimir Poutine, plusieurs Ukrainiens s'arment... de leur téléphone cellulaire. Leur but? Documenter l’atrocité dans laquelle ils vivent depuis près d’une semaine.

• À lire aussi: «J’ai toujours peur que quelqu’un meure»: des Ukrainiennes à la défense de leur nation

• À lire aussi: Voici ce que vous pouvez faire pour aider l'Ukraine

Jointe au téléphone par le 24 heures, la députée ukrainienne Lesia Vasylenko, elle-même très active sur Twitter, explique que l'utilisation des réseaux sociaux en temps de guerre change la donne.

«C’est une guerre différente de ce qu’on a vu auparavant», affirme celle qui vit toujours à Kyiv, malgré les nombreux bombardements de l’armée russe.

«Les Ukrainiens encore présents au pays y documentent les preuves des nombreux crimes contre l’humanité qu’a commis la Russie de Vladimir Poutine», dit-elle, citant en exemple les nombreuses villes et villages du pays qui ont été attaqués depuis le déclenchement de la guerre.

Bien que les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter et TikTok restent un instrument de choix pour, dans le cas de du président russe, propager de la propagande de guerre et de fausses nouvelles sur «l’intervention» de son armée en Ukraine, «c’est aussi un endroit où un effort collectif du monde entier se fait sentir», dit-elle.

This is beautiful 😻 pic.twitter.com/DSZfmshhrI — Lesia Vasylenko (@lesiavasylenko) February 28, 2022

• À lire aussi: Attention aux fausses nouvelles sur la guerre en Ukraine

L’inspirant Volodymyr Zelensky

Depuis le début de l'invasion russe mercredi dernier, le président ukrainien Volodymyr Zelensky est sur le terrain, avec l'armée locale, et ne cesse d'informer la population des moindres discusisons et développements qu'il a avec les différents chefs d'États. Il a ainsi troqué le veston et la cravate pour les chandails et pantalons kakis.

La députée ukrainienne n’a que des fleurs à lancer à celui qui est habituellement son adversaire politique.

«Au parlement, je critiquais beaucoup les politiques de son parti. Mais maintenant, c’est différent, puisqu’il est question de défense nationale», dit la mère de famille, ajoutant que malgré qu’elle soit dans l’opposition, elle le trouve «vraiment inspirant».

«On a un vrai président ukrainien qui protège son peuple et qui reste au pays avec son armée, affirme-t-elle. Ça me donne beaucoup de confiance de croire qu’on sortira victorieux de cette guerre.»

• À lire aussi: Volodymyr Zelensky: passer d'acteur de télévision à président de l'Ukraine

Dans un discours poignant et rempli d'émotions, le président Zelensky a demandé à la Commission européenne, via visioconférence, d'inclure l'Ukraine au sein de l'Union européenne le plus rapidement possible, clamant que l'Europe sera «beaucoup plus forte avec l'Ukraine en son sein» et que sans eux, «l'Ukraine sera seule».

«Nous nous battons pour notre survie [...] mais nous nous battons aussi pour être des membres égaux en droits de l'Europe. Donc, prouvez que vous êtes avec nous. Prouvez que vous ne nous abandonnez pas, et que vous êtes vraiment des Européens», a-t-il lancé aux eurodéputés, avant de recevoir une longue ovation debout de leur part.

À VOIR AUSSI