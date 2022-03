Fitbit: 140$ de rabais sur la montre intelligente Sense

Partager







Bien que la montre intelligente Fitbit Sense ne fasse pas de miracle, elle aide énormément à rester motivé lorsqu’on reprend en main ses bonnes habitudes de vie. Alors, aussi bien en profiter en économisant quelques dollars.

Munie de différents capteurs pour mesurer le pouls, le nombre de pas et le sommeil, la Fitbit Sense est un must pour garder un œil sur sa santé physique. De plus, elle peut être jumelée avec un téléphone intelligent pour recevoir les notifications, les messages textes et même les appels.

Jusqu’au 3 mars, il sera possible d’économiser 140 $ sur la Fitbit Versa, offerte en trois couleurs: noir carbone/graphite, blanc lunaire/or pâle et gris taupe/argent.

Pour commander la montre intelligente Fitbit Sense:

Amazon Canada | Bureau en gros | Best Buy Canada | Amazon France

