Futurama: John DiMaggio va finalement reprendre son rôle de Bender dans la nouvelle saison

Annoncé le mois dernier, le retour prochain de Futurama sur la plateforme Hulu se fera finalement avec sa distribution originale intacte, alors que l’acteur John DiMaggio a annoncé mardi qu’il allait reprendre son rôle de Bender.

Le magazine Web Deadline a d’abord rapporté la bonne nouvelle en début d’après-midi, soulignant que DiMaggio était venu à un accord avec la production, suivant un suspense de quelques semaines.

Le comédien américain était jusqu’à ce moment le seul membre de la distribution originale qui n’avait pas accepté de revenir dans les 20 nouveaux épisodes de la série, toujours pilotée par Matt Groening et David X. Cohen.

DiMaggio avait alors mentionné qu’il voulait que lui et les autres acteurs de Futurama soient payés davantage, étant donné la popularité de la série d’animation, sans quoi il ne doublerait pas à nouveau l’excentrique robot.

L’annonce de son absence avait soulevé un tollé sur le Web, si bien qu’un mouvement de protestation, doublé du mot-clic #BenderGate, avait vu le jour sur les réseaux sociaux pour soutenir le comédien dans sa quête d’obtenir un meilleur contrat pour lui et ses collègues.

Selon les sources de Deadline, ce ne serait pas complètement clair si John DiMaggio a finalement reçu une augmentation salariale ou non, mais l’ensemble des parties seraient néanmoins «heureuses d’en être venues à un accord».

«Je suis de retour, bébé», a tweeté DiMaggio mardi, avant d’ajouter dans un communiqué que la saga de #Bendergate était «officiellement terminée».

I’M BACK, BABY! — John DiMaggio (@TheJohnDiMaggio) March 1, 2022

«Du moment que John DiMaggio a auditionné le siècle dernier, nous savions que nous avions notre Bender. Donc, félicitations à tout le monde chez Futurama. Nous sommes tous de retour, bébé!», a pour sa part commenté Matt Groening, de retour à la tête de la série animée en compagnie de David X. Cohen.

Les 20 nouveaux épisodes de Futurama devraient arriver quelque part en 2023 sur la plateforme Hulu aux États-Unis. Pour le moment, on ne connaît toutefois pas encore le service qui diffusera la nouvelle saison de la série culte au Canada.

En plus de DiMaggio, on retrouvera aussi dans cette énième itération de Futurama Billy West (Fry), Katey Sagal (Leela), Tress MacNeille (Mom), Maurice LaMarche (Kif), Lauren Tom (Amy), Phil LaMarr (Hermes) et David Herman (Scruffy), notamment.

