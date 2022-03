On a comparé l'armée russe à celles d'autres pays: que vaut-elle réellement?

Partager







Les images du convoi militaire russe qui s’étend sur plus de 60 km au nord-ouest de Kyïv circulent abondamment depuis lundi, comme un symbole de la toute-puissance de la Russie. Mais que vaut réellement l’armée russe quand on la compare aux autres armées mondiales? On a tenté l’exercice en chiffres.

Effectifs militaires

En matière d'effectifs, c'est la Chine qui est en tête du classement mondial avec plus de 2 millions de militaires en service.

Cependant, la Russie n'est pas loin grâce notamment à un très grand nombre de réservistes (1,25 millions).

Avec les États-Unis, ces trois pays représentent les plus grandes puissances militaires mondiales.

Budget de défense

Au niveau du financement, aucun pays n'arrive à la hauteur des États-Unis qui consacre plus de 2 300 $ par Américains à son armée.

La Russie dépense de son côté plus de 1000 $ par habitant. C'est moins du double de ce que dépense Ottawa pour sa défense nationale... mais près de quatre fois plus que ce que l'Ukraine y consacre (270 $).

Armes disponibles

Enfin, concernant les armes disponibles, la Russie domine le classement des armes lourdes, notamment pour les chars d'assaut.

Moins fortes dans les airs que la Chine et les États-Unis, la Russie contrôle les océans grâce à 70 porte-avions (contre 80 pour la Chine et 70 pour les États-Unis).