Pokémon: tout le monde capote sur Sprigatito alias « weed cat »

Dimanche, c’était Pokémon Day, et The Pokémon Company a dévoilé les nouveaux jeux de sa célèbre franchise: Pokémon Scarlet et Violet. Et lorsqu’il y a de nouveaux jeux, il y a aussi de nouveaux Pokémon de départ.

La compagnie a dévoilé Fuecoco (Chochodile), Quaxly (Coiffeton) et Sprigatito (Poussacha), qui seront les nouveaux Pokémon de départ. À première vue, ils semblent assez normaux. Mais les internautes ont fait ce qu’ils font de mieux: ils ont transformé le dévoilement des nouvelles créatures en festival de memes.

Capture d'écran YouTube

C’est Sprigatito le chat qui semble avoir le plus retenu l’attention des fans, et qui s’est déjà mérité le surnom de « weed cat ». Pourquoi? Parce qu’il est vert, ses taches ressemblent à des feuilles de pot, et c’est un Pokémon plante.

On trouve des références à weed cat un peu partout sur Reddit et Twitter et on doit l’avouer: la communauté Pokémon nous surprend une fois de plus avec son humour.

after the new pokemon announcement for the next gen, im PROUD to say weed cat COMPLETES my pokemon team. THANKS weed cat 😎✨ pic.twitter.com/kOZ4G4XYAF — velcrokitty (@velcro_kitty) February 27, 2022

Allez-vous choisir weed cat comme Pokémon de départ dans Pokémon Scarlet/Violet?

