Une boutique-concept adorée pour ses produits éthiques et locaux annonce sa fermeture définitive

C’est avec le cœur gros que la propriétaire de la boutique Station Service, sur Le Plateau-Mont-Royal, a annoncé une bien triste nouvelle sur les réseaux sociaux, plus tôt aujourd'hui.

En effet, la pandémie et ses inconvénients auront eu raison de cette boutique adorée des Montréalais.

«La pandémie s’est glissée sur notre route comme une vague immense. Au départ, c’était difficile, mais navigable. Nous nous sommes adaptées et avons tenté de participer à la relance. Mais, plus les mois avançaient, plus l’entreprise s'essoufflait et se fragilisait. Plus la vague devenait insoutenable», raconte Raphaëlle, propriétaire de l’endroit, dans une publication.

Après cinq belles années de partage, de rapports humains, d’élans de créativité, elle remercie sa communauté d’avoir su l’épauler et de lui avoir fait confiance.

Elle mentionne qu’il s’agit de la décision la plus difficile qu’elle a eu à prendre de sa vie.

«Station Service c’est près de 5 ans d’apprentissage, de projets, d’initiatives et d’idées afin de mettre de l’avant le talent des créateurs locaux, de proposer une nouvelle façon de consommer la mode grâce à la location de vêtements. Pour que la mode se porte mieux», fait valoir Raphaëlle.

Au printemps 2021, Station Service avait déménagé dans un espace plus grand pour s'adapter à la situation sanitaire. À cause de la lenteur de la relance économique, l’entreprise n’avait pas le choix de le faire. L’aménagement et le design du nouveau local étaient signés par l'Atelier Catherine Catherine. La propriétaire avait d’ailleurs proposé de le partager en janvier 2022.

C’est une communauté en entier – adeptes de trouvailles écoresponsables et locales – qui est endeuillée par cette annonce.

