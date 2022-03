Une tiktokeuse russe explique comment démarrer un tank abandonné

Partager







Avec l’invasion russe qui se poursuit, les Ukrainiens risquent de croiser des chars d’assaut laissés derrière par l’armée rouge. Et s’ils tombent sur un de ces vieux tanks soviétiques, ils pourront suivre les conseils d’une tiktokeuse russe pour le faire fonctionner.

Dans une vidéo publiée sur TikTok, Nastya Tuman explique en effet à ses abonnés – dans la langue de Tolstoï — comment faire démarrer et conduire un tank BTR.

Même si on ne comprend rien de ce qu’elle dit (à moins, bien sûr, de parler le russe), on peut voir la mécanicienne de profession mettre en marche le véhicule militaire et rouler en forêt.

«Si vous tombez sur un BTR vide ou abandonné, voici un hack pour le faire démarrer», peut-on lire dans la description de la vidéo TikTok.

Du déjà-vu

Même si cette vidéo est d'actualité, elle a été diffusée une première fois en février 2021, soit un an avant l’invasion de l’Ukraine par la Russie de Vladimir Poutine.

Nastya Tuman l'avait diffusée dans le cadre du Jour du défenseur de la patrie, qui est en Russie une journée fériée visant à célébrer les «défenseurs de la patrie», c'est-à-dire l’armée soviétique.

D’ailleurs, sur Instagram, la vidéo est accompagnée d'une description dans laquelle la tiktokeuse félicite ces défenseurs.

Alors que l'invasion russe se poursuit en Ukraine, l’influenceuse russe, qui compte plus de 834 000 abonnés sur Instagram et 4,1 millions sur TikTok, a repartagé sa vidéo.

Ne reste plus qu'à savoir à quel moment quelqu'un pourra profiter de ces judicieux conseils.