Vers la fin du port du masque obligatoire au Québec: ce que l’on sait

Le gouvernement de François Legault devrait annoncer cet après-midi un plan de retrait du port du masque obligatoire, en plus d'avancer de quelques jours la levée de la plupart des mesures.

Port du masque

Une source gouvernementale a indiqué à notre Bureau parlementaire qu’un communiqué de presse devrait être publié «en fin de journée» concernant le retrait graduel du port du masque, notamment.

La levée du port obligatoire du masque se poursuivrait de façon graduelle dans différents secteurs, de sorte que, vers la fin mars ou le début avril, il ne serait plus requis, sauf dans le transport en commun.

Assouplissements plus tôt que prévu

Le contexte étant favorable, le gouvernement et la Santé publique évaluent également la possibilité d'avancer de deux jours la levée de la plupart des mesures sanitaires, qui était prévue pour le 14 mars, a pu confirmer Le Journal.

Si ce scénario était retenu, les bars et les restaurants pourraient opérer à 100% de leur capacité une fin de semaine plus tôt que prévu, a souligné notre source.

Des projections encourageantes

L'avancement de la date de ces assouplissements s’appuie sur de nouvelles projections encourageantes publiées mercredi par l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ).

Les experts estiment que les assouplissements annoncés précédemment «ne devraient pas causer de recrudescence importante des cas et des hospitalisations», entre autres dans le grand Montréal, par rapport à janvier dernier.

Il est déjà prévu que les élèves du primaire et du secondaire n’aient plus à porter le masque en classe au retour de la relâche. Depuis le 28 février, le port du masque n’est plus obligatoire au travail, sauf lors des déplacements ou lorsque la distanciation ne peut être respectée.

