5 marques beauté naturelles «black owned» à essayer

De génération en génération, des Antilles à l’Afrique, les femmes afrodescendantes ont développé des soins et aujourd’hui plusieurs entrepreneurs nous partagent tous les secrets.

Voici cinq gammes de beauté black owned à découvrir:

1. Bless Soins Corporels

L’entreprise de produits de beauté végétalienne Bless Soins Corporels a été fondée par le couple d'entrepreneurs Kim et Kemesly. On adore les ingrédients naturels et organiques à l’épreuve des peaux sèches comme les beurres d’Ucuuba, de kokum et de babassu ainsi que l’huile d’Abyssinie. La gamme propose des beurres corporels, des exfoliants, des soins pour le visage et plus encore.

2. Atelier Candide

La fondatrice de la plateforme beauté Atelier Candide, Solis Nahum, est LA référence de produits cocooning au Québec. Elle a lancé sa propre marque de produits Belle & Candide. C’est là qu’on retrouve tout pour un bain digne des rituels de Cléopâtre : des sels, des huiles de bain et des laits de bain faits à d’ingrédients naturels.

3. LUXCEY

La marque LUXCEY ne jure que par le luxe dans tous ses aspects. La propriétaire d’origine camerounaise et qui a grandi à Paris, Rose Gwet, s’inspire de ses racines pour partager les rituels de beauté ancestrale de l’Afrique, mais aussi du savoir-faire de Paris. Tous les produits sont confectionnés à partir d’ingrédients de luxe recueillis dans la nature.

4. Kreme & Cacao

Des savons fantaisistes et décadents et des lotions solides sont les spécialités de l’entreprise familiale tenue par les sœurs Karine et Cynthia. Chacun des savons sont faits à la main avec des huiles végétales et des beurres qui apportent douceur à la peau. Faites attention, car les savons ressemblent à de véritables desserts qu’on serait tenté de dévorer!

5. Sorele Cosmetiques

Si vous désirez dire bye à vos taches pigmentaires, l’entreprise québécoise Sorele, dont la nouvelle égérie est Varda Etienne, vous offre une gamme de soin pour le visage et le corps spécifiques à la peau mate. Coup de cœur pour la crème de jour « Éclat suprême » à base de collagène, de vitamine, d’acides de fruits et de fleurs qui illuminent instantanément la peau.

