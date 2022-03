C’est confirmé, Jason Momoa va jouer un «mauvais garçon flamboyant» dans Fast & Furious 10

Partager







C’est maintenant chose officielle: Jason Momoa jouera bel et bien un vilain dans le prochain Fast & Furious, dont le tournage doit s’enclencher très bientôt.

L’acteur a lui-même mis fin aux rumeurs en début de semaine lors d’une entrevue avec Entertainment Weekly, en marge de la première du film The Batman. Questionné au sujet de ses projets à venir, Momoa a affirmé sans détour qu’il allait incarner le méchant de Fast 10.

«C’est amusant, j’ai l’opportunité de jouer le vilain, ce que je n’ai pas eu l’occasion de faire depuis un moment. Maintenant, j’ai la chance d’être le mauvais garçon. Un très flamboyant mauvais garçon», a souligné l’acteur.

À travers les années, ce dernier a effectivement plutôt eu l’occasion de jouer les héros et gentils personnages à de nombreuses reprises, notamment dans Aquaman et plus récemment dans le Dune de Denis Villeneuve. Il sera donc intéressant de le voir passer du côté obscur pour Fast & Furious 10. Un rôle qui, si on se fie à l’histoire de la franchise, risque fort bien d’être exubérant.

Rappelons qu’à la fin janvier, le Hollywood Reporter avait rapporté que Jason Momoa était en discussion pour se joindre au prochain volet de la saga et qu’il y incarnerait fort probablement un méchant. Rien n’était toutefois encore confirmé à ce moment.

Selon toute vraisemblance, ce nouvel ajout à la distribution de Fast & Furious 10 viendra combler le vide laissé par Dwayne «The Rock» Johnson, qui ne reprendra pas son rôle de Luke Hobbs, en dépit des récentes (et insistantes) supplications de Vin Diesel.

Fast 10, réalisé une fois de plus par Justin Lin, doit paraître le 19 mai 2023. Son tournage doit par ailleurs s’amorcer ce printemps.

