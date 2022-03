Dans l'univers musical de Léonie Gray

Partager







Avec la sortie de son album en avril et la réouverture des salles, Léonie Gray pourrait vivre un printemps particulièrement rempli.

Après avoir lancé quelques EP et offert des performances - pandémie oblige - sur les réseaux sociaux, les répercussions de ce premier album pourraient l’entraîner à pousser la note sur des scènes toujours plus grandes.

Déjà, les singles Monsters and Echoes, Power et Banana Split parus au cours des derniers mois donnent un aperçu du potentiel de ce tout premier opus complet pour Léonie Gray.

Quand elle ne produit pas elle-même de la musique, elle dévore celle des autres avec une curiosité insatiable.

Tu as sorti beaucoup de singles au cours des dernières années. Pourquoi avoir attendu avant de sortir un album complet?

La pandémie a tellement ralenti le processus. J'aurais voulu sortir un album en 2020. Il y a beaucoup de chansons sur l'album que j’avais commencées il y a vraiment longtemps. Des trucs que j'ai écrit en 2016. J'avais fait des EP en 2017, 2018, 2019 mais j'avais vraiment le goût de sortir un album.

Ton père était un musicien. Qu'est ce qu’il écoutait comme musique?

Quand mon père mettait des CD, on pouvait écouter du Jean-Sébastien Bach et après du Pink Floyd, Ella Fitzgerald, Billie Holiday. Ça variait un peu entre le classique, le jazz, le rock alternatif des années 80-90. Beaucoup de Daniel Bélanger.

Tu as commencé à chanter à 7 ans au cours d’un spectacle de fin d'année. Quelle chanson avais-tu interprétée?

Blanche comme neige... Une vieille chanson française. J'ai fait la toune a capella à l’audition. C'est moi qui a clôturé le spectacle de fin d’année.

Quand tu as fait des concours par la suite, comment choisissais-tu les chansons à interpréter?

Mon premier concours de chant, j'avais 8 ou 9 ans, j'avais fait la même chanson qu’à mon spectacle de cette année, Blanche comme neige. Et j'avais fait Bagdad café, la première chanson que j'ai chantée en anglais. Je tripais sur cette chanson-là! Je comprenais pas les paroles... C'est encore plus drôle!

Souvent on y allait avec des chansons que les gens ne connaissaient pas. J'écoutais pas beaucoup de pop quand j'étais jeune. Pendant que tout le monde écoutait les Spice Girls ou NSYNC, j’écoutais Evanescence. J’étais dans ma grosse passe super dépressive à 9 ans!

Comment t'as découvert le jazz ?

J’ai grandi là-dedans. Je trouvais que c'était une musique étourdissante et fascinante. J’ai voulu me lancer là-dedans mais j'ai jamais eu de formation jazz. J’ai une formation en chant classique. J’ai appris les scales de jazz à l’oreille.

Les albums les mieux réalisés selon toi?

J’aime les albums intemporels. Très organiques. J'aime mettre du vrai piano, du vrai drum, des vraies trompettes. Je sais qu'on me compare beaucoup à Amy Winehouse, mais c'est tellement bien fait ses albums.

Joy Crookes, c’est aussi mon gros coup de cœur. Elle vient de sortir un album qui s'appelle Skin. C'est moderne mais tu sens qu’il y a un band derrière. Pour moi, c'est ça qui fait les meilleures réalisations. C'est pour ça que j'aime beaucoup la musique des années 60, 70. C'est tellement authentique.

Un album que tu peux écouter au complet sans skipper de tounes?.

L'album Day/Night de Parcels, je le dévore. Le jour où c’est sorti, j'avais pas de mots pour décrire à quel point cet album-là est un chef-d'œuvre. Aussi, l’album Skin de Joy Crookes. Et tous les EP qu'elle a fait avant. La nuit est une panthère de Les Louanges. C'est un sans faute. J'aime beaucoup d'ailleurs son dernier album, Crash.

Ce serait qui l’artiste qui interagit le mieux avec son public selon toi?

J'ai vu Stevie Wonder au centre Bell en 2015. J'ai été vraiment impressionnée par ses interactions avec une immense crowd.

Aussi, j'ai fait la première partie de Beyries. Je suis resté pour le spectacle après. Elle est tellement drôle! J'ai tellement ri entre ses tounes.

J'avais vu Mahalia au Belmont il y a une couple d'années. Avant son spectacle, elle était dans la ligne d'attente et elle parlait avec ses fans. C'est incroyable de faire ça!

Ton parolier ou ta parolière préférée ?

Daniel Bélanger, en français, c'est le summum. Les Louanges suit de vraiment près. Dans la musique anglo, il y a Baby Rose, qui est une chanteuse vraiment pas très connue. Elle a une voix incroyable. Elle est capable de s'exprimer en toute simplicité mais en même temps c'est tellement deep ce qu’elle fait.

Encore une fois je reviens avec Joy Crookes parce que je trippe sur elle. Elle écrit avec tellement de simplicité, de vulnérabilité.

Un artiste à l'international pour qui tu aimerais vraiment faire la première partie à Montréal?

(RIRES) Tu vas être tanné que je répète son nom... Joy Crookes! Sa musique me rejoint même si on a des expériences tellement différentes, mais je trouve qu'on on est similaires sur nos sujets, sur l’instrumentation. J'ai dit à mon équipe : si elle fait une tournée qui s’arrête ici, j'aimerais beaucoup faire sa première partie! Il y a aussi Kimberose. Nos styles se ressemblent vraiment beaucoup.

Quels tes plans pour les prochains mois?

J'aimerais beaucoup faire une tournée. J'ai fait beaucoup de shows ici et là mais j'ai jamais préparé une tournée en soi. Après cet album là, si je pouvais faire une tournée au Québec, au Canada, ce serait incroyable. Et sur le long terme, j'aimerais vraiment beaucoup aller me promener en Europe.

Sinon, j'arrête jamais vraiment de travailler. Je suis déjà en train d'écrire un 2e album. En fait, je suis tout le temps en train d'écrire.



