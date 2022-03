Développements en Ukraine: une première grande ville prise par les Russes, retour de la menace nucléaire

Partager







Huit jours après le début de la guerre en Ukraine, les bombardements russes se poursuivent sur le terrain, alors que les délégations russe et urkainiennes doivent se rencontrer pour une deuxième ronde de pourparlers.

Sur le terrain, des responsables ukrainiens ont confirmé dans la nuit de mercredi à jeudi que l’armée russe contrôlait Kherson, métropole de 290 000 habitants proche de la péninsule de Crimée, après de violents bombardements.

Son maire, Igor Kolykhaïev, a annoncé avoir discuté avec des «invités armés», sous-entendant des troupes russes.

«Nous n’avions pas d’armes et n’étions pas agressifs. Nous avons montré que nous travaillons à sécuriser la ville et essayons de parer aux conséquences de l’invasion», a-t-il écrit sur Facebook.

Le chef de l’administration régionale, Guennadi Lakhouta, a appelé sur Telegram les habitants à rester chez eux, indiquant que «les occupants (russes) sont dans tous les quartiers de la ville et très dangereux».

Une deuxième ronde de pourparlers s'entame aujourd'hui

Les négociations russo-ukrainiennes doivent commencer jeudi à 15 h (8h00 UTC-5), à la frontière bélarusso-polonaise, a précisé le négociateur russe Vladimir Medinski, qui la veille avait évoqué que les discussions devraient porter sur un cessez-le-feu.

De premiers pourparlers lundi, à la frontière ukraino-bélarusse, n’avaient donné aucun résultat tangible. Kyïv réclamait l’arrêt immédiat de l’invasion, tandis que Moscou semblait attendre une reddition.

Les États-Unis «soutiendront les efforts diplomatiques» de Kyïv pour obtenir un cessez-le-feu avec Moscou, même si «c’est beaucoup plus difficile d’y parvenir quand les tirs résonnent et les chars avancent», a déclaré le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken.

Les soldats russes sont sans pitié dans les grandes villes ukrainiennes, qui sont à feu et à sang

Photo AFP

Le degré de violence de l’armée de Vladimir Poutine continue de grimper en Ukraine, tout comme le nombre de civils tués par les bombardements. Dans les plus grandes villes d’Ukraine comme Kyïv et Kharkiv, les frappes des troupes russes donnent lieu à des scènes désolantes, où l’on voit d’impuissantes victimes jonchant le sol et des quartiers dévastés.

Dans le nord du pays, Kharkiv, deuxième ville du pays proche de la frontière russe et déjà frappée par des bombardements meurtriers mardi et mercredi, a été pilonnée toute la nuit, selon les autorités régionales.

Les forces russes se trouvaient aussi dans les villes de Tcherniguiv et Nijyne, à quelque 150 km au nord-est et à l’est de Kyïv, ainsi qu’à Sumy et Okhtyrka, à quelque 350 km à l’est de la capitale, mais «essaient d’éviter les combats» avec l’armée ukrainienne, selon cette dernière.

A Kyïv, de fortes explosions ont été entendues pendant la nuit de mercredi à jeudi, selon des messages sur les réseaux sociaux.

Plus à l’est, à Marioupol, la situation «se dégrade d’heure en heure», a témoigné une de ses habitantes, Maryna, 28 ans.

Ce grand port ukrainien de la mer d’Azov, site clé pour permettre aux forces russes arrivant du Donbass, au nord-est, et de Crimée, au sud-ouest, de se rejoindre, «résiste» pour l’instant, selon l’armée ukrainienne.

«Nous allons reconstruire chaque immeuble, chaque rue, chaque ville», a lancé le président ukrainien Volodymyr Zelensky une semaine après le début de l’invasion russe. «Vous allez nous rembourser pleinement tout ce que vous avait fait contre notre Etat», a-t-il ajouté à l’adresse de Moscou

La force nucléaire à nouveau brandie

Côté russe, le chef de la diplomatie Sergueï Lavrov a brandi à nouveau la menace d’un conflit nucléaire, en imputant la responsabilité aux Occidentaux.

«Tout le monde sait qu’une troisième guerre mondiale ne peut être que nucléaire, mais j’attire votre attention sur le fait que c’est dans l’esprit des politiques occidentaux, pas dans celui des Russes», a-t-il dit lors d’un point presse en ligne.

AFP

Macron a parlé avec Poutine et Zelensky

Emmanuel Macron a de nouveau parlé jeudi avec son homologue russe Vladimir Poutine, puis a appelé le président ukrainien Volodymyr Zelensky, a annoncé l’Elysée.

L’échange avec le président russe, qui a duré 1h30 selon la présidence, est le troisième entre les deux hommes depuis le début de l’invasion de l’Ukraine par l’armée russe le 24 février.

Russes et Belarusses finalement exclus des Jeux paralympiques

AFP

Moins de 24 heures pour changer d'avis: sous la pression, le Comité international paralympique (CIP) a finalement décidé d'exclure les sportifs russes et bélarusses des Jeux d'hiver qui démarrent vendredi à Pékin.

L’Allemagne va livrer 2700 missiles antiaériens supplémentaires à l'Ukraine

AFP

L'Allemagne a décidé d'accroître ses livraisons d'armes à l'Ukraine en guerre en lui dépêchant 2700 missiles antiaériens supplémentaires, a indiqué jeudi à l'AFP une source gouvernementale.

Sommet virtuel entre Biden et les dirigeants japonais, australien et indien de l'alliance QUAD

Un sommet virtuel se tiendra jeudi entre le président américain Joe Biden et les dirigeants japonais, indien et australien de l’alliance QUAD, a annoncé New Delhi. Le QUAD (Quadrilateral security dialogue), une alliance stratégique informelle entre les États-Unis, l’Australie, le Japon et l’Inde initiée en 2007, a été relancée en 2017 pour contrer l’influence chinoise.

Ce sommet pourrait être l’occasion pour les autres dirigeants de faire pression sur le Premier ministre indien pour qu’il adopte une position plus claire par rapport à l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Poutine discute avec le premier ministre indien d'une «évacuation d'urgence» d'étudiants indiens de Kharkiv

AFP

Le président russe Vladimir Poutine a discuté mercredi avec le Premier ministre indien Narendra Modi d’une «évacuation d’urgence d’étudiants indiens» bloqués à Kharkiv, en Ukraine, où une offensive russe fait rage depuis une semaine.

BRP songe à quitter la Russie

Capture d’écran tirée de la version russe du site de BRP

Alors que des géants comme Apple ou Ford ont annoncé leur sortie de la Russie, la pression est de plus en plus forte sur les entreprises québécoises qui font affaire là-bas. La multinationale québécoise BRP évalue la situation « très sérieusement » et pourrait même, elle aussi, sortir du pays du dictateur Vladimir Poutine.

Le baril de Brent frôle 120 dollars

Les cours du pétrole ont repris leur course folle jeudi, le WTI américain dépassant les 115 dollars le baril, un record depuis 2008, et le Brent frôlant 120 dollars, toujours dopés par les incertitudes sur l’approvisionnement en or noir dans la foulée de la guerre en Ukraine.

Toyota et Volkswagen suspendent leurs opérations en Russie

Les deux plus grands groupes automobiles mondiaux, Toyota et Volkswagen, ont annoncé jeudi la suspension de leur production en Russie, en raison des répercussions de la guerre en Ukraine.

Le constructeur japonais va arrêter sa production «jusqu’à nouvel ordre» à partir de vendredi, ainsi que ses importations, invoquant des «perturbations de la chaîne d’approvisionnement» liées au conflit russo-ukrainien.

Volkswagen va «interrompre à effet immédiat les exportations vers la Russie», qui représentait avec 220 000 unités en 2020 et 2,4% des ventes, a indiqué un porte-parole, alors que les livraisons aux concessionnaires étaient déjà à l’arrêt.