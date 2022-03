Guerre en Ukraine : Anonymous encourage le public à l'aider dans ses cyberattaques

Partager







Anonymous encourage maintenant les internautes du monde entier à les aider dans leur cyberguerre. L'un des buts du groupe est de rendre compte auprès de la population russe qu'il s'agit bien d'une véritable guerre en Ukraine.

En plus de mener divers actes de piratages, notamment envers des médias russes, le collectif et mouvement hacktiviste international appelle également le grand public à participer à son action. Pour cela, il poste sur les réseaux sociaux diverses initiatives. L'une des plus simples à suivre consiste à informer le grand public russe de la situation en Ukraine en passant par Google Maps.

Ainsi, il suggère de sélectionner un restaurant, un hôtel ou n'importe quelle entreprise à Moscou depuis Google Maps pour y laisser un avis. Il suffit alors de donner 5 étoiles à l'établissement et de laisser un commentaire positif relayant ce qui se passe actuellement sur le front ukrainien.

L'organisation laisse même un texte type, en russe, à recopier et qui signifie : «La nourriture était excellente ! Malheureusement, Poutine nous a coupé l'appétit en envahissant l'Ukraine. Tenez tête à votre dictateur, arrêtez de tuer des innocents ! Votre gouvernement vous ment. Levez-vous !»

Rappelons qu'Anonymous a déclaré la guerre à Vladimir Poutine depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

C'est donc une véritable cyberguerre que livre aujourd'hui Anonymous à la Russie, en piratant les sites Web de médias importants, à commencer par l'agence de presse Tass ainsi que d'autres grands médias russes.