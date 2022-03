Samuel L. Jackson estime qu'il aurait dû remporter l'Oscar pour Pulp Fiction

Partager







Samuel L. Jackson estime qu'il aurait dû remporter l'Oscar pour son rôle dans Pulp Fiction.

L'acteur d'Avengers a été nommé une fois aux Oscars pour son rôle du tueur à gages dans le film de Quentin Tarantino (1994). Il estime que la statuette du meilleur second rôle aurait dû lui revenir à la place de Martin Landau qui jouait dans Ed Wood.

« J'aurais dû gagner celle-là », a-t-il déclaré au Times, ajoutant qu'il méritait autant une nomination en tant qu'acteur secondaire pour le film Jungle Fever de Spike Lee (1991) que Harvey Keitel et Ben Kingsley pour le film Bugsy, de Barry Levinson. « Ma femme et moi sommes allés voir Bugsy, a-t-il dit. Ça alors ! Ils ont été nommés et pas moi? Je suppose que les Noirs gagnent généralement pour avoir fait des choses méprisables à l'écran. Comme Denzel (Washington) pour avoir été un flic horrible dans Training Day. Tout ce qu'il a fait de bien dans des rôles édifiants comme Malcolm X? Non! On va donner ce prix à cet enfoiré. Alors peut-être que j'aurais dû en gagner un. »

En 1993, l'année où il a été nommé pour Malcolm X, Denzel Washington avait été battu pour le prix du meilleur acteur par Al Pacino dans Le Temps d'un week-end. Il a finalement gagné l’Oscar en 2002 pour Training Day.

Samuel L. Jackson a fait remarquer que la reconnaissance des Oscars ne fait pas « bouger la virgule de votre chèque », car, a-t-il précisé, le salaire d'un acteur est basé sur ses recettes au box-office, et lui, il est l'acteur qui a réalisé les plus grosses recettes de tous les temps (comme le Livre Guiness des records l’a annoncé en 2011). Il a ajouté que ses films à succès sont tout aussi valables que les films de la saison des prix.

« Tous les films sont valables. Certains vont au cinéma pour être très émus. D'autres aiment les super-héros. Si quelqu'un a plus de fesses assis sur les sièges, cela signifie simplement que votre public n'est pas aussi large. Il y a des gens qui ont eu des carrières réussies, mais personne ne peut réciter une ligne de leur rôle. Je suis le gars qui dit des trucs qui sont sur un t-shirt », a résumé Samuel L. Jackson.

L'acteur et producteur de 73 ans recevra un Oscar honorifique pour son impact sur l'industrie cinématographique lors de la cérémonie des Governors Awards le 25 mars.

