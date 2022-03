Un média français réussit à infiltrer les voitures de police ukrainiennes

Partager







En souhaitant suivre en direct la guerre en Ukraine, le média français Reflets a tenté d’infiltrer des caméras de vidéosurveillance un peu partout au pays. Or les journalistes sont tombés par hasard sur les caméras des voitures de police de la capitale, Kyïv, alarmant les autorités locales.

• À lire aussi: Que se passe-t-il avec le convoi militaire russe de 60 km de long près de Kyïv?

• À lire aussi: Faut-il craindre les menaces nucléaires de Vladimir Poutine?

• À lire aussi: Les médias sont-ils racistes dans leur couverture de la guerre en Ukraine?

En quelques clics — et 48 heures de travail —, le média d’investigation spécialisé en hacking a réussi à analyser et géolocaliser plus de 55 000 équipements joignables par internet, dont 5% étaient accessibles en utilisant les noms d’utilisateurs et mots de passe par défaut, indique-t-on.

Ça alors. Mais où sommes-nous encore allés trainer nos cyber-guêtres ? Vous le saurez en lisant notre article demain. Stay Tuned...#Ukraine #Cyber pic.twitter.com/X1lRUTpdUf — reflets.info (@_reflets_) March 1, 2022

L’équipe de Reflets est tombée par surprise sur un flux vidéo qui se démarquait des autres: une caméra installée sur le tableau de bord d’une voiture en mouvement. En poussant son analyse, le média a pu accéder à une trentaine de véhicules de police de la capitale ukrainienne.

Informations sensibles à portée de main

Pendant leur visionnement, les journalistes ont eu accès à tout: les messages radio, les conversations téléphoniques et les emplacements d’équipements et de check points militaires. Ils ont pu suivre tous les faits et gestes des agents.

Si des journalistes ont facilement accès à ce genre de données, ces informations sensibles pourraient très bien finir entre les mains d’un tiers mal intentionné, comme les troupes russes de Vladimir Poutine, souligne le média.

Reflets a prévenu l’ambassade d’Ukraine à Paris, où un dignitaire ukrainien s’est empressé d’avertir Kyïv. Moins de quatre heures plus tard, l’accès aux caméras était désactivé.

s