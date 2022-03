Une démo Kirby and the Forgotten Land disponible aujourd’hui

Partager







Prenez une pause lunch un peu plus longue aujourd’hui, car une démo pour Kirby and the Forgotten Land vient tout juste de sortir pour la Nintendo Switch.

Disponible dès maintenant dans l’eShop, la démo propose trois niveaux ainsi qu’un combat contre un boss, selon plusieurs médias spécialisés.

En plus de la démo, Nintendo a partagé une nouvelle bande-annonce d’un peu plus de 5 minutes qui donne un excellent aperçu du jeu. Un aperçu peut-être même un peu trop généreux, alors ceux qui veulent être surpris par le jeu devraient s’abstenir de visionner la nouvelle bande-annonce.

Nouvelle bande-annonce

Kirby and the Forgotten Land sort sur la Nintendo Switch le 25 mars 2022.

À VOIR AUSSI

s