15 photos époustouflantes de Gran Turismo 7 dans les rues de Québec

Gran Turismo 7, c’est évidemment un jeu de course, mais c’est aussi une œuvre qui célèbre la voiture sous toutes ses formes, et ce, de bien des façons.

On peut donc s’élancer sur une trentaine de circuits, mais aussi collectionner des centaines d’autos, les modifier... et les prendre en photo!

Le tout nouveau mode Scapes de Gran Turismo 7 permet ainsi d’immortaliser vos bolides favoris dans une multitude d’environnements réels tout autour du monde. Et vous l’aurez deviné, cela inclut des scènes ici même au Québec!

Capture d'écran PlayStation 5 / Sony / Raphaël Lavoie

N’en déplaise au reste de la province, Polyphony Digital semble avoir «pogné de quoi» avec la belle ville de Québec et a inclus une vingtaine de photos de la capitale nationale (et une à Lévis!) dans son mode Scapes, auxquelles on peut ajouter les véhicules de son choix.

Capture d'écran PlayStation 5 / Sony / Raphaël Lavoie

Suffit ensuite de jouer au photographe en ajustant la prise de vue et les différents réglages de la caméra virtuelle.

Capture d'écran PlayStation 5 / Sony / Raphaël Lavoie

Au final, le résultat est fort convaincant... et quand même hilarant quand on connaît bien les endroits en vedette dans les photos!

Voici 15 exemples de ce que ça donne. Vroom vroom!

Capture d'écran PlayStation 5 / Sony / Raphaël Lavoie

Capture d'écran PlayStation 5 / Sony / Raphaël Lavoie

Capture d'écran PlayStation 5 / Sony / Raphaël Lavoie

Capture d'écran PlayStation 5 / Sony / Raphaël Lavoie

Capture d'écran PlayStation 5 / Sony / Raphaël Lavoie

Capture d'écran PlayStation 5 / Sony / Raphaël Lavoie

Capture d'écran PlayStation 5 / Sony / Raphaël Lavoie

Capture d'écran PlayStation 5 / Sony / Raphaël Lavoie

Capture d'écran PlayStation 5 / Sony / Raphaël Lavoie

Capture d'écran PlayStation 5 / Sony / Raphaël Lavoie

Capture d'écran PlayStation 5 / Sony / Raphaël Lavoie

Capture d'écran PlayStation 5 / Sony / Raphaël Lavoie

Capture d'écran PlayStation 5 / Sony / Raphaël Lavoie

Capture d'écran PlayStation 5 / Sony / Raphaël Lavoie

Capture d'écran PlayStation 5 / Sony / Raphaël Lavoie

Gran Turismo 7 est disponible depuis ce vendredi sur PS4 et PS5.

