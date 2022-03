De la dépression à l’art de la table: un drame la pousse à lancer sa propre entreprise

Partager







Comme organisatrice d’événements, Marie Schaendley Adolphe pose sa signature à chaque occasion. Elle se distingue grâce son œil aiguisé de l’art de la table. Cet hybride de Marta Stewart et Joanna Gaines a longtemps occupé un poste de directrice des ventes, jusqu’à ce qu’un drame vienne changer à tout jamais sa trajectoire professionnelle.

Petite, Marie sait qu’elle est une enfant douée de talents artistiques. Cependant, à l’âge adulte, elle n’ose pas s’y lancer, penchant plutôt vers une carrière plus traditionnelle.

«Je suis devenue directrice des ventes pour une compagnie aérienne. J’étais aussi très bonne dans ce que je faisais, mais mon travail ne me stimulait plus», se souvient-elle.

«J’étais là pour payer mes factures et je me résignais d’y rester parce que c’était vraiment un bon poste», poursuit la Montréalaise trentenaire.

L’arrivée de son premier bébé tombe à pic, alors qu’elle songe sérieusement à créer des événements à son image.

«À mon premier congé de maternité, j’ai commencé tranquillement à bâtir mon entreprise. Ma Signature Event était à ses débuts et je créais des événements pour mes proches», raconte-t-elle.

Un drame qui change tout

De retour à son poste de directrice de ventes, Marie attend un deuxième enfant et compte sur son deuxième congé parental pour se consacrer davantage à son rêve d’entrepreneure. Toutefois, les choses ne se déroulent pas comme prévu.

« J’ai perdu ma petite. J’ai accouché à 38 semaines d’un bébé décédé. Ç’a été très traumatisant », confie-t-elle.

«Ç’a été une passe très difficile et j’ai eu une solide dépression. Ma Signature Event n’était plus ma priorité et je ne voulais rien faire. Je ne savais plus par où commencer », dévoile-t-elle.

Les mois suivant le drame, Marie s’entoure d’une psychologue et de ses proches.

«Ma psy m’a demandé: "À part ton fils, qu’est-ce qui te fait te lever le matin?"», relate-t-elle.

À ce moment, son frère lui déniche une serre. «C’est là, que je suis sortie de ma dépression », se rappelle-t-elle.

Excitée, elle se met à créer, à collaborer avec plusieurs personnes importantes de l’industrie de l’événementiel et à construire les bases de son entreprise. Tranquillement, les clients sont au rendez-vous.

«J’ai utilisé Ma Signature Event comme une bouée de sauvetage et depuis ce moment-là, mes événements ont de l’âme et je trouve qu’il y a eu un shift dans mon art», dit celle qui se décrit comme une architecte d’événements sur-mesure.

Une deuxième tempête

Durant la pandémie, la cigogne rend visite à Marie pour une troisième fois.

«Je croyais que j’étais sortie du bois, mais le bébé avait des problèmes au cœur et s’est fait opérer à cœur ouvert à 10 jours de naissance», dévoile-t-elle.

«Il y a eu des complications avec son cœur et mon bébé est décédé à quatre mois. Je croyais vraiment mourir la première fois, mais la deuxième, c’était pire. Toutefois, je me suis relevée de tout ça», continue-t-elle.

Son entreprise déjà sur les rails et sa créativité sans limite lui permettent de trouver une force enfouie qu’elle croyait inexistante.

«Je ne vis que de mon art désormais. Dans ma tête je suis entrepreneure. Et ça me rend heureuse. Ç’a changé ma perspective de voir l’entrepreneuriat. Mon objectif à long terme est d’avoir le modèle d’affaires de Marta Stewart», laisse-t-elle glisser.

«I see big! Le design c’est ce que j’aime et je le vois partout. Tout ce côté-là, je veux continuer à le développer. Pas seulement à l’événementiel, mais pour les maisons, les entreprises et créer des articles de l’art de la table. Je ne suis pas seulement une créatrice, je suis une business woman», conclut-elle.