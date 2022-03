GTA V: voici les nouveautés des versions PS5 et Xbox Series X/S

Partager







À quelques jours de la sortie de Grand Theft Auto V sur PS5 et Xbox Series X/S, Rockstar a levé le voile sur les détails techniques de sa nouvelle version destinée aux plus récentes consoles de Sony et Microsoft.

Selon un billet de blogue publié sur le site de l’éditeur américain, autant GTA V que GTA Online recevront des améliorations dans cette édition, qui doit notamment proposer «du visuel de PC haut de gamme», de même que des chargements plus rapides et de l’audio 3D.

Image courtoisie Rockstar Games

Plus précisément, trois modes graphiques seront offerts sur PS5 et Xbox Series X/S:

Le mode fidélité, qui proposera la «plus haute qualité visuelle» avec un débit de 30 images par seconde, une résolution 4K native avec du ray-tracing sur PS5 et Series X et de la 4K mise à l’échelle sur Series S

Le mode performance, qui visera un débit de 60 images par seconde et une résolution de 4K mise à l’échelle sur PS5 et Series X et de 1080p sur Series S

Finalement, le mode performance RT, offert seulement sur PS5 et Series X, se voudra un hybride des deux autres modes, alliant une résolution 4K mise à l’échelle à du ray-tracing et un débit qui visera 60 images par secondes

Image courtoisie Rockstar Games

Dans l’ensemble, Rockstar promet aussi de rehausser la facture visuelle du titre avec «une augmentation de la population et de la variété du trafic, une augmentation de la densité de la végétation [et] une amélioration de la qualité de l’éclairage à travers les ombres, les reflets de l’eau et d’autres éléments».

Image courtoisie Rockstar Games

Dans le même ordre d’idées, l’anticrénelage (anti-aliasing), les effets de flou de mouvement, les explosions et le feu ont aussi été revus.

Notons que sur PS5, Rockstar affirme que Grand Theft Auto tirera profit des capacités de la manette DualSense, alors que le jeu utilisera les gâchettes adaptatives et le retour haptique.

Image courtoisie Rockstar Games

Quant aux joueurs qui ont déjà des parties de Grand Theft Auto V ou de GTA Online de démarrées sur PS4 ou Xbox One, il sera possible de transférer sa progression dans la version pour PS5 et Xbox Series X/S. Par ailleurs, les joueurs pourront même transférer le tout de PlayStation à Xbox ou vice-versa, comme la mutation se fera par le biais du Social Club de Rockstar.

Image courtoisie Rockstar Games

GTA V arrivera en version numérique sur PS5 et Xbox Series X/S le 15 mars, alors que les éditions physiques du jeu suivront en avril. Rappelons que le titre phare de Rockstar était déjà paru sur PS3 et Xbox 360 en 2013, PS4 et Xbox One en 2014 et PC en 2015.

